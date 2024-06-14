الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الشباب ومحافظ الغربية يطمئنان على الحالة الصحية للسباحة شذى نجم

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافط الغربية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق راشد  رحمي محافظ الغربية، على زيارة ومتابعة الحالة الصحية للسباحة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي عقب توقف عضلة القلب أثناء التدريب، وذلك بمستشفى ابن سينا بطنطا، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، ولفيف من أعضاء اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين، والطاقم المعالج.

واطلع صبحى ورحمى، على المرحلة الحالية التى تخضع لها من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى التى توفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية لها.

وأعرب الوزير والمحافظ عن خالص تمنياتهم بالشفاء العاجل للاعبة، والعودة لأسرتها وممارسة السباحة مرة أخري في القريب العاجل إن شاء الله.

وأشار «صبحي» إلى دعم الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب الرياضية من أهم أولويات وزارة الشباب والرياضة، حيث تسعى الوزارة إلى توفير جميع سبل الدعم لهم، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.

ووجه الوزير الشكر لللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، علي الجهود المبذولة في هذا الشأن، والعمل علي عودة كافة الرياضيين في أسرع وقت ممكن، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالتهم من رعاية طبية، ومتابعته تطورات الحالة الصحية اول بأول

نادى طنطا الرياضى محافظ الغربية بمستشفي ابن سينا بطنطا وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج الأطقم الطبية دعم الرياضيين المصريين

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