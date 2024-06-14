أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة الأهلي، بمؤجلات دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة فاركو والأهلي بمؤجلات دوري نايل

يستضيف فاركو نظيره الأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي بمؤجلات دوري نايل

حراسة المرمى: محمد سعيد “شيكا”.

خط الدفاع: أحمد عوض – ياسين السيد – جابر كامل – جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: أحمد البحراوي – محمد فخري – محمود عماد - محمود البدري.

خط الهجوم: عمرو جمال – شكري نجيب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد نديم - رامي صبري - عزمي غوما - أحمد فؤاد - أحمد جمال - كينجسلي سوكاري - عمرو ناصر - أحمد شريف - وليد علي.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو والأهلي بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة فاركو والأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أون تايم سبورت 1، يقدمه تامر صقر، رفقة ضيوف الاستوديو، الكباتن عبد الظاهر السقا ومحمد فضل، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف، ومراسلين من أرض الملعب محمد طه وصلاح عقدة.

طاقم حكام مباراة فاركو والأهلي بمؤجلات دوري نايل

يقود مباراة فاركو والأهلي، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بدوري نايل، تحكيميا محمود ناجي حكما للساحة، وسمير جمال حكم مساعد أول، وشهاب راشد حكم مساعد ثان، ونادر قمر الدولة حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم تقنية فيديو، ويعاونه خالد حسين حكم مساعد تقنية فيديو.

حكام مباراة فاركو والأهلي بمؤجلات دوري نايل

موقف فاركو بجدول دوري نايل

يحتل فاركو، المركز السادس عشر بجدول دوري نايل برصيد 21 نقطة، بواقع 4 انتصارات و9 تعادلات و10 هزائم، بعدما خاض الفريق البرتقالي 23 مباراة حتى الآن.

ويمتلك فاركو، مباراة مؤجلة أخرى خلاف مواجهة الليلة، أمام الزمالك، من الجولة الثانية عشر، تقام الجمعة المقبلة.