الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "إكسترا نيوز" يرصد آخر التطورات بقطاع غزة من أمام معبر رفح

مراسل إكسترا نيوز
مراسل إكسترا نيوز

قال مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن المشهد من الجانب الميداني في قطاع غزة لا زال يشهد قصفًا شديدًا من طائرات الاحتلال، حيث سُمع دوي انفجارات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أننا نرى تصاعدًا لأعمدة الدخان من مدينة رفح الفلسطينية، بسبب شدة القصف، كما أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل في مناطق عدة بمدن وسط وجنوب قطاع غزة.

ونوه مراسل "إكسترا نيوز"، بأنه منذ قليل، كانت هناك غارات جوية استهدفت منازل في مخيم الشاطئ بغرب مدينة غزة، بالإضافة إلى القصف العنيف والمتواصل والمستمر الذي استهدف شرقي خان يونس بجنوب قطاع غزة. 

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي، الحي السعودي في غرب مدينة رفح جنوب قطاع، وفي المقابل كانت هناك بعض ردود الأفعال من فصائل المقاومة الفلسطينية التي قامت بقصف مقر قيادة الاحتلال بعدد من قذائف الهاون في محور نتساريم هذا المحور المتواجد في جنوب مدينة غزة.

مراسل اكسترا نيوز معبر رفح رفح غزة قطاع غزة مدينة رفح

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