الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صور تهنئة عيد الأضحى قصيرة 2024 للأهل والأحباب

عيد الأضحى
عيد الأضحى

نقدم لكم صور تهنئة عيد الأضحى قصيرة 2024 للأهل والأحباب، حيث يفصلنا ساعات معدودة علي بدء عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2024-1445، لذا يبحث الكثير من المواطنين حول العالم عن تهاني العيد الكبير، عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، سواء كانت فيسبوك أو واتساب.

صور تهنئة عيد الأضحى قصيرة 2024 للأهل والأحباب

وفي هذا الصدد، نوفر لكم أجمل صور تهنئة عيد الأضحى 2024 اختيارات عدة رائعة التصميم للاحتفال الخاص بعيد الأضحى هذا العام، إذ يبدأ تبادل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك من اللحظة الأولى، جاءت كالآتي:

أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 الرسمية لزملاء العمل

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 للحبيب

حبيبي الغالي أنت أجمل شيء حدث لي أرجو من الله في هذا العيد أن يمن علينا بالمودة والسكينة.
أنت أغلى هدية في هذا العيد، أشكر الله أن أنعم عليا بوجودك في حياتي.
اللهم أعد على حبيبي عيد الأضحى المبارك وهو في أحسن حال.
كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه، أهنيك بالعيد وأيامه.
أجمل ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.
حبيبي أنت كل ما أملك في ذلك العالم وأعدك أنني لن أفرط أبدًا بك، كل سنة وأنت طيب.
لا فرق بين فرحة عيد وبين قلبك، بين لمسة ساحرة من يديك، بين أوراق الورد وبين قربك، كل أيامي معاك عيد.
الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي، عيد أضحى مبارك.
عيد أضحى سعيد يلامس قلبك بعبير الزهور حبيبي الغالي، كل عام وأنت فرحة عيدي وأجمل من سكن قلبي.
حبيبي كيف أعايدك وأنت أشبه الناس بالعيد، كل عام وأنت عيدي وفرحة سنيني.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 للأهل والأصدقاء
 

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أرسل لكم أصدق التهاني والتبريكات، وأسأل الله أن يجعل هذا العيد فرصة لتقوية أواصر المحبة والصداقة بيننا.
كل عام وأنتم بخير، أتمنى لكم عيدًا مليئًا بالحب والسلام، وأوقاتًا سعيدة تجمعكم بأحبائكم. عيد فطر مبارك.
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، أتمنى لكم عيدًا سعيدًا وأوقاتًا جميلة تملأ قلوبكم بالسرور والبهجة.

عبارات مكتوبة.. رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 مكتوبة بالفصحى والعامية


كل عام وأنتم بألف خير، وعيد أضحى سعيد، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات.
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأطيب التهاني وأصدق الأماني لكم ولأسرتكم. أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
عيد أضحى سعيد، أتمنى لكم يومًا مليئًا بالفرح والسعادة والمحبة أعاده الله عليكم وعلى أحبائكم بالخير واليمن والبركات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأماني لكم. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وجعله عيدًا سعيدًا ومباركًا عليكم وعلى عائلاتكم.

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