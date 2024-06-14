يفصلنا ساعات معدودة ونحتفل بقدوم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2024-1445، لذا يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة تكبيرات العيد 2024، لإحياء تكبيرات العيد في المنازل والمحلات والشوراع.

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات

وفي هذا الصدد، يمكنكم الآن تحميل تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات، وذلك من خلال الترددات التالية:

قناة السعودية قرآن

وفي هذا الصدد، يمكن تحميل قناة السعودية قرأن على الرسيفر الخاص بك من التردد التالية:

تردد: 12149

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي.

قناة لبيك اللهم لبيك

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين تحميل قناة لبيك اللهم لبيك على الرسيفر من خلال تسجيل المعلومات التالية:

تردد: 10922

معامل التصحيح الخطأ: 8/7

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي.

قناة كنوز

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

قناة إكسترا نيوز

التردد: 11488

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة الحج على النايل سات على الريسفر 2024

وفي هذا الإطار، يمكن الآن ضبط تردد قناة تكبيرات العيد 2024، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1) قائمة إعدادات التلفاز من خلال أيقونة مخصصة لذلك.

2) النقر على خيار تحديث قائمة القنوات.

3) اختيار التحديث اليدوي للقنوات.

4) تحديد القمر الصناعي المطلوب لإجراء عملية البحث.

5) إدخال البيانات التفصيلية اللازمة، مثل التردد، نوع الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ بدقة.

6) النقر على خيار البحث للبدء في عملية البحث عن القناة.

7) اختيار الحفظ لتثبيت القناة، ثم يخرج من القائمة.

أدعية يوم عرفة مكتوبة

اللهم لا تُخرجنا من يوم عرفة إلا وقد غفرت لنا.

اللهم ارزقنا الوقوف بعرفة وأداء المناسك وزيارة الحبيب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.



ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولِلمؤمنين يوم يقوم الحساب.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت سحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

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