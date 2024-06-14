الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات

تكبيرات العيد
تكبيرات العيد

يفصلنا ساعات معدودة ونحتفل بقدوم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2024-1445، لذا يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة تكبيرات العيد 2024، لإحياء تكبيرات العيد في المنازل والمحلات والشوراع.

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات

وفي هذا الصدد، يمكنكم الآن تحميل تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات، وذلك من خلال الترددات التالية:

قناة السعودية قرآن

وفي هذا الصدد، يمكن تحميل قناة السعودية قرأن على الرسيفر الخاص بك من التردد التالية:

تردد: 12149
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح الخطأ: 3/4
الاستقطاب:  أفقي.

قناة لبيك اللهم لبيك

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين تحميل قناة لبيك اللهم لبيك على الرسيفر من خلال تسجيل المعلومات التالية:

تردد: 10922
معامل التصحيح الخطأ: 8/7
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي.

قناة كنوز

التردد: 12015
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الاستقطاب: عمودي

تردد قناة تكبيرات الحج.. لبيك اللهم لبيك علي النايل سات 2024

قناة إكسترا نيوز

التردد: 11488
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة الحج على النايل سات على الريسفر 2024

وفي هذا الإطار، يمكن الآن ضبط تردد قناة تكبيرات العيد 2024، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1) قائمة إعدادات التلفاز من خلال أيقونة مخصصة لذلك.
2) النقر على خيار تحديث قائمة القنوات.
3) اختيار التحديث اليدوي للقنوات.
4) تحديد القمر الصناعي المطلوب لإجراء عملية البحث.
5) إدخال البيانات التفصيلية اللازمة، مثل التردد، نوع الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ بدقة.
6) النقر على خيار البحث للبدء في عملية البحث عن القناة.
7) اختيار الحفظ لتثبيت القناة، ثم يخرج من القائمة.

أدعية يوم عرفة مكتوبة

اللهم لا تُخرجنا من يوم عرفة إلا وقد غفرت لنا.
اللهم ارزقنا الوقوف بعرفة وأداء المناسك وزيارة الحبيب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.
اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 والأدعية المستجابة في يوم عرفات


ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولِلمؤمنين يوم يقوم الحساب.
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت سحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اقرأ أيضًا 

تردد قناة تكبيرات العيد 2024 ومواعيد الصلاة في جميع المحافظات

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات قناة السعودية قرأن قناة لبيك اللهم لبيك قناة كنوز قناة اكسترا نيوز أدعية يوم عرفة مكتوبة أدعية يوم عرفة ضبط تردد قناة الحج تردد قناة تكبيرات العيد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

خنقها بـ"إيشارب".. القبض على شاب أنهى حياة شقيقته فى طنطا

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان