الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عودة الشناوي.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فاركو بمؤجلات دوري نايل

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر الرسمي، لمواجهة فاركو، بمؤجلات دوري نايل (نسخة 2023/2024).

 

موعد مباراة الأهلي وفاركو بمؤجلات دوري نايل

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

وتعد مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الفريق البرتقالي، الليلة، هي أول ظهور له بدوري نايل، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي، على حساب الترجي التونسي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (1/0).

وشهد تشكيل الأهلي الأساسي، عودة الحارس محمد الشناوي، مجددا لحماية عرين المارد الأحمر،عقب تعافي من الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بكوت ديفوار، بينما جلس مصطفى شوبير على مقاعد البدلاء.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو بمؤجلات دوري نايل

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - رضا سليم – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود متولي – رامي ربيعة – محمود عبد المنعم كهربا - أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – مصطفى شوبير – طاهر محمد طاهر.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة الأهلي وفاركو، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أون تايم سبورت 1، يقدمه تامر صقر، رفقة ضيوف الأستوديو، الكباتن عبد الظاهر السقا ومحمد فضل، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف، ومراسلين من أرض الملعب محمد طه وصلاح عقدة.

طاقم حكام مباراة الأهلي وفاركو بمؤجلات دوري نايل

يقود مباراة الأهلي وفاركو، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بدوري نايل، تحكيميا محمود ناجي حكما للساحة، وسمير جمال حكم مساعد أول، وشهاب راشد حكم مساعد ثان، ونادر قمر الدولة حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم تقنية فيديو، ويعاونه خالد حسين حكم مساعد تقنية فيديو.

حكام مباراة الأهلي وفاركو بمؤجلات دوري نايل

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي، المركز التاسع بجدول دوري نايل برصيد 33 نقطة، 10 انتصارات و3 تعادلات وهزيميتن يتيمتين، بعدما خاض 15 مباراة حتى الآن.

ويمتلك المارد الأحمر 9 مؤجلات أخرى خلاف مواجهة الليلة أمام فاركو، مع كلا من الداخلية وطلائع الجيش، وبيراميدز ومودرن فيوتشر، والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، وسموحة والمقاولون العرب وزد، من الجولات الثانية عشر والثالثة عشر، والرابعة عشر والسابعة عشر، والثامنة عشر والتاسعة عشر، والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون.

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