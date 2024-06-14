الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شئون روسية: بوتين لن يجمد أموال الدول الغربية

آصف ملحم
آصف ملحم

قال د. آصف ملحم، خبير الشئون الروسية، إن الخناق بدأ يضيق الآن حول أوكرانيا، وهذا ما يؤلم النفس بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهم أقروا قرضًا بقيمة 50 مليار دولار فوائد هذا القرض ستدفع من عوائد الأموال الروسية المجمدة، مشيرًا إلى أن هذا القرض الذي أقرّ تجب الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوربي وهذه الموافقة هل ستصدر أم لا فلا نعرف بعد، مشيرًا إلى أنه بعد موافقة دول الاتحاد الأوربي سيتم توقيع عقد بين أوكرانيا وبين المقرضين لأجل ضمان هذه القروض.

وأضاف خبير الشئون الروسية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الخناق لم يضق على روسيا إطلاقا في هذا الموضوع تحديدا بل العكس تمامًا، هذه تعد تسديدة في المرمى الغربي وليس في المرمى الروسية.

وأوضح أن روسيا قادرة دائمًا على الرد وفي جميع المستويات السياسية والعسكرية والاستراتيجية، وهذا الشيء نعلمه جيدًا، فروسيا لا تتصرف على مبدأ الفعل وردة الفعل، الرئيس بوتين نفسه قال من جاء يستمثر أمواله في بلاده فهو مرحب به ونحن نحترمه ونقدره لأنه يساعدنا على تطوير البلد اقتصاديًا والتنمية في هذه البلد لذلك لن نقوم بأي شكل من الأشكال بخطوات متناظرة، مؤكدًا أن روسيا قادر على فعل ذلك فحجب الأموال المجمدة في روسيا نفسها تكافئ تلك الأموال المجمدة في الدول الغربية.

القاهرة الإخبارية الأموال الروسية الاتحاد الأوربي أوكرانيا قرض

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