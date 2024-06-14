وزارة العمل: ندوة للتوعية حول أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية بالبحيرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ندوة تثقيفية بمقر شركة كيماويات البناء الحديث، حول أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، ومهمات للوقاية الشخصية وخطة الطوارئ، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل داخل المحافظة، حضرها 20 عاملا من العاملين بالشركة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، وضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها فى كافة المنشآت العاملة داخل المحافظة، لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بأهمية تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مديرية العمل بمحافظة البحيرة

وأوضح عثمان عبدالرسول، مدير مديرية العمل بالبحيرة، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين، والوقاية من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه قام بإلقاء الندوة المهندس أيمن صدقة مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأبوالمطامير، كما شارك في الندوة مدير الشركة واخصائي السلامة والصحة المهنية بالشركة، تحت إشراف مدير المديرية، ومنى زين العابدين وكيل المديرية، مؤكدًا الاستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية لكافة العاملين بمختلف المنشآت حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص تطبيق اشتراطات السلامة والحفاظ على أرواح العاملين والمترددين والمنشآت من مختلف مخاطر بيئة العمل بأنواعها.

وكان قد أكد حسن شحاتة، وزير العمل، حرص الوزارة على مواصلة جهودها، ودورها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، بهدف توعية العامل، وكذلك صاحب العمل، بأهمية وجود بيئة عمل لائقة، مُشجعة على الاستثمار، تتوافر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل، وأدوات الإنتاج داخل المنشأة.