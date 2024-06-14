التحالف الوطنى ينظم ندوة ضمن مبادرة "ازرع" بإحدى قرى أسيوط (فيديو)

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي- بقرية عرب مطير بمركز الفتح في محافظة أسيوط، ندوةً ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" التي أطلقها التحالف.

وتناولت الندوة أهمية مبادرة "ازرع" والحديث عن المعاملات الأولية لمحصول القمح، والتعريف بالمبادرة وحجم التدخلات والخدمات التي تقدمها، وكيفية تنفيذ المدارس الحقلية، وفقًا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز".

وناقشت المبادرة طريقة الزراعة الحديثة لمحصول القمح، وهي الزراعة على مصاطب، والأصناف الحديثة التي تعطي أعلى إنتاجية في الصعيد بالنسبة لمحصول القمح.

مبادرة "ازرع" تستهدف صغار المزارعين لزيادة إنتاجية محصول القمح، بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتستهدف زراعة مليون فدان قمحًا فى 15 محافظة، حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها.