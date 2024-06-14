فى عيد الأضحى.. ليلتان فى حب الزعيم ببرنامج "صاحبة السعادة" على dmc

أعلنت الفنانة إسعاد يونس عن عرض حلقتين في حب الزعيم عادل إمام، خلال إجازة عيد الأضحى.

وتناقش الحلقتان كواليس وتفاصيل أعمال الزعيم الفنية على لسان شركائه في النجاح.

وتعرض الحلقتان يومي الإثنين والثلاثاء على شاشة قناة dmc، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بعنوان "ليلتين في حب الزعيم عادل إمام"، وذلك ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أن الزعيم عادل إمام من مواليد 17 مايو عام 1940، وهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962.

وجسد الزعيم عادل إمام العديد من الأدوار التي تمس الشعب، وتناقش العديد من القضايا المهمة للمجتمع، فعند تجسيد دوره في فيلم "زهايمر" نقاش العديد من الجوانب كالمرض وتأثيره على المصاب، والتعامل مع جشع الأبناء، وفي فيلم "النمر والأنثى" ناقش تأثير المدمن على المحيطين به وعلى نفسه، وفي فيلم "خلي بالك من عقلك" ناقش دور التعامل مع المريض العقلي وذلك خلال تعامله مع الفنانة شيريهان التي كانت تعاني من مرض عقلي.

وسطعت موهبة الزعيم للمرة الأولى حين ظهر على خشبة المسرح أمام العملاقين فؤاد المهندس وشويكار في المسرحية الكوميدية "أنا وهي وهي" التي أنتجت عام 1963 عندما جسد دور دسوقي أفندي، وكان في الثالثة والعشرين من عمره، ويحلم بالدخول في عالم الفن بعدما شارك في أدوار كثيرة على سبيل الهواية بالجامعة.

في المسرحية، جسد دور وكيل محامٍ، وفي أول ظهور له على خشبة المسرح شدّ انتباه الجمهور وتعالت الضحكات وتفاعل الناس مع طريقته التمثيلية في تجسيد الشخصية رغم ظهوره بمشاهد محدودة.

موهبته تشكلت في هذه المسرحية وقال عن استعداده لها إنه قبل العرض راح يبحث في مخازن التليفزيون عن بدلة قديمة وطربوش وقميص مزقه بيديه ليناسب الوضع الاجتماعي المتواضع لوكيل المحامي.