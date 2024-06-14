تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك بدوري نايل

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة الزمالك، بمؤجلات دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بمؤجلات دوري نايل

يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك بمؤجلات دوري نايل

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون إيبوكا.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أون تايم سبورت 2، يقدمه كريم خطاب، في ضيافة الكباتن محمد عمر وحازم إمام، بينما يتولى التعليق على المباراة مؤمن حسن، والثنائي إبراهيم عمر وخالد رزق، مراسلا من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بمؤجلات دوري نايل

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، تحكيميا عبدالعزيز السيد حكما للساحة، وشريف عبدالله حكم مساعد أول، وأحمد لطفي حكم مساعد ثان، ومحمد يوسف حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم تقنية الفيديو، ويعاونه هاني خيري حكم مساعد تقنية فيديو.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بمؤجلات دوري نايل

موقف سيراميكا كليوباترا بجدول دوري نايل

يحتل سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة، بواقع 9 انتصارات و7 تعادلات ومثلها هزيمة، بعدما خاض 23 مباراة فقط.

ويمتلك سيراميكا كليوباترا، مباراة أخرى مؤجلة خلاف مواجهة الزمالك، أمام الأهلي من الجولة التاسعة عشر.