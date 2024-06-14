الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلى: سقوط 3 صواريخ بمناطق مفتوحة فى ياعارا بالجليل الأعلى

صواريخ - أرشيفية
صواريخ - أرشيفية

أفات وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 3 صواريخ بمناطق مفتوحة في ياعارا بالجليل الأعلى، شمال إسرائيل، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، قال العميد أمين حطيط، خبير عسكري واستراتيجي، إن موجة التصعيد الحالية بدأتها إسرائيل عندما قامت باستهداف قيادات في المقاومة الإسلامية والعمق اللبناني، وصولا إلى الهرمل على بعد 150 كم من الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وأضاف "حطيط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل بادرت بالتصعيد للتملص من المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن، ولإرضاء اليمين المتطرف الذي يرفض وقف إطلاق النار، فأراد بنيامين نتنياهو أن يقدم حلا بديلا لوقف إطلاق النار وحرب غزة بأن يفتح الجبهة الجنوبية، بالإضافة إلى رغبة نتنياهو بأن يورط الولايات المتحدة بمواجهة مباشرة مع المقاومة في جنوب لبنان، وعند ذلك ينكفئ ولا يقوم بأي عمل وتكون المواجهة بين حزب الله وأمريكا.

القاهرة الإخبارية صواريخ ياعارا الجليل الأعلى إسرائيل

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