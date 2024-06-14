قصص نادرة.. "القاهرة الإخبارية" ترصد كواليس الوثائقى "أيام الله الحج" (فيديو)

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج" الذي يروي جميع القصص والمعلومات المتعلقة بفريضة الحج وسُنن الأنبياء فيها وكيف تُحاك كسوة الكعبة المشرفة.

وكشف الفيلم عن أن قبيلة قريش قسمت الحج إلى أنواع منها "الحمس"، وكان مخصصًا لقريش وخزاعة وقبائل العرب، الذين يطوفون بالبيت بلباسهم، أما الآخرون إما أن يطوفوا عرايا أو يستأجرون لباسًا ليطوفوا به.

وأشار الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج" إلى أن أكثر ما فعلوه أنهم لا يقفون بعرفة أو ينفرون إلى مزدلفة بل كانوا يقولون إنهم لا يعظمون إلا البيت الحرام.

وقال الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج"، والذي عرضته "القاهرة الإخبارية"، إن نداء سيدنا إبراهيم بالحج بعد رفع قواعد الكعبة، وصل إلى الأرحام والأصلاب لمن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة.

وأكد الفيلم الوثائقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الحجاج بالهدوء وعدم التزاحم عند الحجر الأسود وتقبيله إن كان في الأمر مشقة.

وأكد الفيلم الوثائقي أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة، حيث أشار الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في "عسفان" وهي منطقة أقرب إلى مكة المكرمة منها إلى المدينة المنورة وسأل ما هذا الوادي؟ فقيل له: عسفان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا وادٍ مر به أخي هود وأخي صالح، ما يدل على أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة.

كما كشف الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج"، الذي عرضته "القاهرة الإخبارية"، عن أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يبني سيدنا إبراهيم وابنه النبي إسماعيل الكعبة المشرفة.

وأبرز الفيلم الوثائقي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في "عسفان" وهي منطقة أقرب إلى مكة المكرمة منها إلى المدينة المنورة وسأل "ما هذا الوادي؟، فقيل له: عسفان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا وادٍ مر به أخي هود وأخي صالح، ما يدل على أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة".

وجاء بالفيلم الوثائقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الحجاج بالهدوء وعدم التزاحم عند الحجر الأسود وتقبيله إن كان في الأمر مشقة.

واستمرت مسيرة الحج مع آدم وبنيه، فيقال إن آدم وإدريس طافا بالبيت العتيق، لكن الأنبياء ما بين إدريس وإبراهيم كانوا يطوفون بربوة مكان البناء الذي أقام عليه إبراهيم الكعبة.

كما سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" في فيلمها التسجيلي والذي حمل عنوان "أيام الله الحج" كسوة الكعبة المشرفة، وكيف كان يتم تغييرها، حيث يعكف عشرات من الرجال السعوديين أغلبهم من أربعينيات وخمسينيات العمر على صناعته في مصنع مخصص فقط لهذا الغرض بمكة المكرمة استعدادًا ليوم تتوق أفئدة نحو ملياري مسلم حول العالم.. إنها كسوة الكعبة الشرفة.

ويتهيأ بيت الله الحرام لاستقبال مئات الآلاف من الحجاج من بقاع الأرض كافة بزينتها المتجددة كل عام، كسوة الكعبة أو رداؤها هو أغلى رداء في العالم، إذ يكلف نحو 25 مليون ريال سعودي يقدمها خادم الحرمين الشريفين من ماله الخاص لأحد المصانع المخصصة لذلك الغرض فقط، في عملية قد تستغرق ما بين 8 إلى 10 شهور سنويًا.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: "أيام الله الحج"، من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

وكشف الفيلم الوثائقي "أيام الله.. الحج"، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أن سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل لم يكونا يتحدثان نفس اللغة، فلغة إبراهيم كانت "السريانية" ثم "العبرانية"، أما لغة سيدنا إسماعيل فكانت العربية، ورغم ذلك استطاعا التفاهم وتنسيق البناء.

وأشار الفيلم إلى أن إسماعيل، عليه السلام، تعلم اللغة العربية من "جرهم" الذين تزوج منهم دون أن يكون قد رأى أباه منذ طفولته، لكن إبراهيم، عليه السلام، زار ابنه ومعه التكليف العظيم، ألا وهو بناء الكعبة المشرفة، واستجاب إسماعيل عليه السلام، وبدأ في مساعدة والده المكلف ببناء بيت الله من جديد.

وحسب النص القرآني الكريم، فإن إبراهيم، عليه السلام، لم يبدأ البناء من الصفر، بل رفع القواعد ما يشير إلى أن الكعبة سبق بناؤها قبل إبراهيم، عليه السلام.

"أيام الله.. الحج" من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة

واعتمدت قناة "القاهرة الإخبارية" في فيلمها التسجيلي والذي حمل عنوان "أيام الله.. الحج" على صور نادرة للمشعر الحرام ومناسك الحج، حيث أظهرت اللقطات الحجاج، وبيت الله الحرام، ورحلة الحجيج على الجمال لتأدية الشعيرة الأعظم.

آدم عليه السلام حج 40 حجة إلى مكة آتيًا من الهند

وأشار الفيلم الوثائقي إلى أنه تورد المصادر التاريخية معلومات كثيرة عن الحج، منها ما يشير إلى أن آدم عليه السلام حج 40 حجة إلى مكة آتيًا من الهند.

واستمرت مسيرة الحج مع آدم وبنيه، فيقال إن آدم وإدريس طافا بالبيت العتيق، لكن الأنبياء ما بين إدريس وإبراهيم كانوا يطوفون بربوة مكان البناء الذي أقام عليه إبراهيم الكعبة.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيلمًا وثائقيًا بعنوان "أيام الله.. الحج"، من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

أنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة

وقد أشار ذلك الرسول، عليه الصلاة والسلام، عندما كان في "عسفان"، وهي منطقة أقرب إلى مكة المكرمة منها إلى المدينة المنورة، وسأل ما هذا الوادي؟ فقيل له: عسفان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا وادٍ مر به أخي هود وأخي صالح، ما يدل على أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة.

منطقة عبور لقوافل التجارة بين جنوب جزيرة العرب وشمالها

واستمرت الحياة ردحًا من الزمان إلى أن أتى أمر الله لإبراهيم، عليه السلام، بالارتحال بزوجته هاجر ورضيعها إسماعيل إلى مكة حيث الوادي غير ذي الزرع.

كان أمر الله لإبراهيم، عليه السلام، سببًا رئيسيًا في تغير الحياة في الأرض المسماة بمكة، فقد حل بها إسماعيل وأمه ببدء الحياة فعليًا فيها، بعدما كانت منطقة عبور لقوافل التجارة ما بين جنوب جزيرة العرب وشمالها.