الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإغاثة الطبية الفلسطينية: الوضع الصحى فى غزة كارثى

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

قال الدكتور محمد العبوشي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن الوضع الصحي كارثي في قطاع غزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأكثر الفئات تضررًا من هذا الوضع الصحي السيئ من تراجع الخدمات في المستشفيات وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية هم الأطفال والنساء، وأكثر من 70% من مجموعة الجرحى والشهداء هم من النساء والأطفال.

وأضاف العبوشي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المسئولية الصحية والطبية تقع على جميع فئات أبناء شعبنا والمؤسسات المقدمة للخدمة سواء القطاع الصحي الحكومي أو المؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية ولكن حجم الإصابات والجرحى والشهداء هو حجم مهول، وتتضاعف المشكلة بشكل كبير عندما نتحدث عن صعوبة الوصول للخدمات الصحية بشكل أساسي وبشكل خاص للمرضى والطواقم الطبية.

وأوضح أننا شاهدنا بأم أعيننا أعدادًا كبيرة من النازحين تعرضوا لهجمات مباشرة من قِبل سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعي.

القاهرة الإخبارية الوضع الصحي قطاع غزة الخدمات المستشفيات الجرحى النساء والأطفال

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