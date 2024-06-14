الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عيد الأضحى 2024| تعرف على سبب الاحتفال به وأبرز طقوسه

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يرتبط عيد الأضحى بقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل. وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، ففدى الله إسماعيل بكبش. ولذلك، يقوم المسلمون في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم.

تاريخ عيد الأضحى هجري

عيد الأضحى 2024 هو أحد أهم الأعياد الإسلامية، يوافق يوم 10 ذي الحجة من كل عام هجري، بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج. وينتهي عيد الأضحى بيوم 13 ذي الحجة.

كم يوم يستمر عيد الأضحى؟

يستمر عيد الأضحى المبارك أربعة أيام، وذلك من يوم 10 ذي الحجة إلى يوم 13 ذي الحجة.

وتسمى هذه الأيام أيام التشريق، ويُسنّ للمسلمين فيها التكبير والتهليل والتوجه إلى الله بالدعاء.

وتفصيل ذلك كالتالي:

يوم 10 ذي الحجة: هو يوم العيد، ويُصلي فيه المسلمون صلاة العيد، ثم يذبحون الأضحية، ويُوزّعون لحمها على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم.

يوم 11 ذي الحجة: هو ثاني أيام العيد، ويُسنّ فيه للمسلمين التكبير والتهليل والتوجه إلى الله بالدعاء.

يوم 12 ذي الحجة: هو ثالث أيام العيد، ويُسنّ فيه للمسلمين التكبير والتهليل والتوجه إلى الله بالدعاء.

يوم 13 ذي الحجة: هو رابع أيام العيد، ويُسنّ فيه للمسلمين التكبير والتهليل والتوجه إلى الله بالدعاء، ويُمكن للمسلمين ذبح الأضحية في هذا اليوم.

 

اقرأ أيضا

إجازة البنوك في عيد الأضحى 2024 ورسائل للتهنئة

 

طقوس عيد الأضحى 2024

يوم وقفة عرفة: يقف الحجاج في عرفات، ويُصلّون ويدعون الله تعالى.

يوم العيد: يُصلي المسلمون صلاة العيد، ثم يذبحون الأضحية، ويُوزّعون لحمها على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم.

زيارة الأقارب والأصدقاء: يتبادل المسلمون التهاني والزيارات خلال أيام عيد الأضحى.

شروط الأضحية وعيوبها الشرعية ووقت ذبحها.. الأحكام بالتفاصيل

حكم توزيع الأضحية في عيد الأضحى 2024 وأهميتها في الإسلام

تهنئة عيد الأضحى 2024

 

أجمل التهاني والمباركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، كل عام وأنتم بخير.

نتقدم إليكم بخالص التمنيات والمباركات في عيد الأضحى المبارك، عسى الله أن يجعله عيدًا سعيدًا عليكم.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أهنيء نفسي وإياكم بأرق التهاني والمباركات، جعلكم الله من المغفور لهم بإذن الله.

كل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك، نسأل الله أن يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال.

بارك الله فيكم، وعيد أضحى مبارك، تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

عيد أضحى مبارك، نسأل الله أن يجعل هذا العيد فرصةً للتقرب إليه ونشر الخير بين الناس.

عامًا سعيدًا، وعيدًا مباركًا!

أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، كل عام وأنتم بخير.

نسأل الله أن يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العيد فرصةً للتقرب إليه ونشر الخير بين الناس.

عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأكثر سعادةً وبركةً.

تهنئة عيد الأضحى 2024 كم يوم يستمر عيد الاضحى تاريخ عيد الاضحى هجري عيد الاضحى 2024 عيد الأضحى المبارك أيام التشريق

مواد متعلقة

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى 2024.. وهل على من فاتته قضائها

رسميا.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بجميع المحافظات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

خنقها بـ"إيشارب".. القبض على شاب أنهى حياة شقيقته فى طنطا

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان