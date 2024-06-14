عيد الأضحى 2024| تعرف على سبب الاحتفال به وأبرز طقوسه

يرتبط عيد الأضحى بقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل. وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، ففدى الله إسماعيل بكبش. ولذلك، يقوم المسلمون في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم.

تاريخ عيد الأضحى هجري

عيد الأضحى 2024 هو أحد أهم الأعياد الإسلامية، يوافق يوم 10 ذي الحجة من كل عام هجري، بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج. وينتهي عيد الأضحى بيوم 13 ذي الحجة.

كم يوم يستمر عيد الأضحى؟

يستمر عيد الأضحى المبارك أربعة أيام، وذلك من يوم 10 ذي الحجة إلى يوم 13 ذي الحجة.

وتسمى هذه الأيام أيام التشريق، ويُسنّ للمسلمين فيها التكبير والتهليل والتوجه إلى الله بالدعاء.

وتفصيل ذلك كالتالي:

يوم 10 ذي الحجة: هو يوم العيد، ويُصلي فيه المسلمون صلاة العيد، ثم يذبحون الأضحية، ويُوزّعون لحمها على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم.

يوم 11 ذي الحجة: هو ثاني أيام العيد، ويُسنّ فيه للمسلمين التكبير والتهليل والتوجه إلى الله بالدعاء.

يوم 12 ذي الحجة: هو ثالث أيام العيد، ويُسنّ فيه للمسلمين التكبير والتهليل والتوجه إلى الله بالدعاء.

يوم 13 ذي الحجة: هو رابع أيام العيد، ويُسنّ فيه للمسلمين التكبير والتهليل والتوجه إلى الله بالدعاء، ويُمكن للمسلمين ذبح الأضحية في هذا اليوم.

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طقوس عيد الأضحى 2024

يوم وقفة عرفة: يقف الحجاج في عرفات، ويُصلّون ويدعون الله تعالى.

يوم العيد: يُصلي المسلمون صلاة العيد، ثم يذبحون الأضحية، ويُوزّعون لحمها على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم.

زيارة الأقارب والأصدقاء: يتبادل المسلمون التهاني والزيارات خلال أيام عيد الأضحى.

تهنئة عيد الأضحى 2024