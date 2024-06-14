خبراء لـ"الدستور": مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى رسالة ثقة جديدة فى الاقتصاد

تستعد مصر لاستضافة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري، للتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية.

خبراء الاقتصاد أكدوا أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يأتي في توقيت مهم، مؤكدين أهمية الاستفادة القصوي من التنظيم في تعريف المستثمرين الأوربيين بالفرص الاستثمارية واستهداف جذب الاستثمارات الأوروبية لمصر.

وأوضح الخبراء، أن أجندة المؤتمر تشمل العديد من الموضوعات والقضايا الهامة أبرزها عودة الثقة للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة، حيث من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية وطرح مزيد من المشروعات في مجال التحول الاخضر.

الخبيرة الاقتصادية الدكتور سهر الدماطي، قالت، لـ"الدستور"، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في توقيت جيد وغاية في الأهمية ويمثل رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري بعد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمستثمرين لدعم الاقتصاد المصري وبدء جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

استثمارات أوروبية تقدر بـ8 مليارات دولار خلال 2025

وأكدت “الدماطي” أن مشروعات الهيدروجين الأخضر والتحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية وتوفير الطاقة النظيفة لأوروبا ومشروعات التنمية المستدامة، ستكون علي أجندة المؤتمر الذي يحظي باهتمام كبير من جانب الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، متوقعة أن يشهد جذب استثمارات اوربية تقدر بنحو 8 مليارات دولار خلال العامين 2024/ 2025.

وأضافت “الدماطي” أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لعقد هذا المؤتمر ضمن الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مشيرة الي أن الاتحاد الأوروبي يمثل أهم الشركاء التجاريين لمصر ويصل حجم التبادل التجاري الي نحو 37 مليار يورو في عام 2022.

وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن استضافة مصر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي حدث مهم ويعزز التعاون المسترك بين مصر وشركائها الأوروبيين، مشيرا الي أن المؤتمر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في قوة ومتانة وصلابة الاقتصاد المصري ويؤسس لعهد جديد من التعاون المشترك وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين ان تنظيم المؤتمر فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية علي الشركاء والمستثمرين الأوروبيين ويدعو إلي التعاون في المشروعات التحول للاقتصاد الأخضر والهيدروجين والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيقوم تمويل مشروعات خضراء في مصر تتخطي استثماراتها 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار “سعد الدين” إلى أن الاتحاد الأوروبي من الشركاء المهمين لمصر وتنظيم المؤتمر والذي سيحظي باهتمام بالغ وبحضور الرئيس السيسي سيؤدي الي مزيد من التعاون المسثمر مع دول الاتحاد الأوروبي وهناك قطاعات مهمة ستحظي بهذا الدعم منها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.