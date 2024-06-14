عودة صبحي.. تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض الرسمي، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بمؤجلات دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

شهد تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، عودة محمد صبحي مجددا، لحماية عرين الفارس الأبيض، بينما يجلس زميله محمد عواد على مقاعد البدلاء.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وأحمد رفاعي، ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار"، وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أون تايم سبورت 2، يقدمه كريم خطاب، في ضيافة الكباتن محمد عمر وحازم إمام، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن، والثنائي إبراهيم عمر وخالد رزق، مراسلا من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

يقود مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، تحكيميا عبدالعزيز السيد حكما للساحة، وشريف عبدالله حكم مساعد أول، وأحمد لطفي حكم مساعد ثان، ومحمد يوسف حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم تقنية الفيديو، ويعاونه هاني خيري حكم مساعد تقنية فيديو.

حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يتواجد الزمالك، في المركز الثاني عشر بجدول دوري نايل برصيد 28 نقطة، بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، بعدما خاض 17 مباراة حتى الآن.

ويمتلك الفارس الأبيض، 7 مباريات أخرى مؤجلة، خلاف مواجهة اليوم أمام سيراميكا، مع كلا من فاركو وطلائع الجيش، وبلدية المحلة وبيراميدز، والمقاولون العرب وإنبي، وزد، من الجولات الثانية عشر والسادسة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر، والتاسعة عشر والجولة الثانية والعشرون، والثالثة والعشرون.