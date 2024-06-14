خبير عسكرى: نوايا أمريكا غير صادقة بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إننا لا ننسى أن حماس وحزب الله والقوة التي تقاتل أو ترسل طيرانها المسير من العراق وحتى من اليمن هذا هو محور تدعمه إيران وتقوده إيران، مشيرًا إلى أن دعم حماس ليس صدفة بل هو دعم من قبل محور، وقد أثبت هذا المحور أنه فعلًا ممكن أن يكون دعم حماس.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدو الإسرائيلي لا يقيم اعتبارا لهكذا مطلب، وطالما أنه ينعم بدعم أمريكي غير مسبوق سوف ينهي الخطر القادم من الشمال كما يقول، مؤكدًا أن حزب الله لديه هذه المعادلة وجاهز بأي تطوير في العمليات حتى يطور أكثر ولكنه لا يرغب ولكن إسرائيل غير جاهزة حاليًا ولكنها ترغب بالوصول إلى حرب.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية نظرًا لأن لديها الانتخابات قادمة، فهي مستعجلة أن يكون هناك نوع من ضغط باتجاه غزة، وباتجاه جنوب لبنان بأن يصل إلى نتيجة إلى وقف إطلاق نار، وبالتالي قبل نهاية الشهر القادم، فإن الويات المتحدة لو كانت فعلًا صادقة في نواياها مرة واحد توقف الدعم عن إسرائيل وتوقف ما تفعله في غزة ينتهي كل ذلك، ولكن الولايات المتحدة ليست بهذا الوارد الويات المتحدة طلبت إسرائيل 12 مليار زودتها بـ26.4 مليار، وزودتها 700 مليون دولار من بحوالي 10 أيام بقذائف للدبابات.

