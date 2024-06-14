موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات
بدأ العد التنازلي لاستقبال العيد الكبير، ويشغل أذهان المسلمين معرفة موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في جميع المحافظات عبر جوجل، لتأدية صلاة العيد في داخل الساحات المخصصة وسط أجواء من السعادة والبهجة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024.
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات
يستعرض «الدستور» في هذا التقرير مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظات.
موعد عيد الأضحى 2024
ومن المقرر أن سيوافق أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 من يونيو 2024، وستؤدى صلاة عيد الأضحى 2024 بتمام الساعة 6:18 صباحًا.
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظات مصر
القاهرة 6:18 ص الجيزة 6:18 ص الأسكندرية 6:20 ص بور سعيد 6:11 ص السويس 6:13 ص العريش 6:05 ص دمنهور 6:19 ص طنطا 6:17 ص المنصورة 6:15 ص الزقازيق 6:16 ص بنها 6:17 ص كفر الشيخ 6:17 ص الفيوم 6:21 ص بني سويف 6:21 ص المنيا 6:25 ص أسيوط 6:25 ص سوهاج 6:24 ص قنا 6:21 ص أسوان 6:25 ص مرسى مطروح 6:31 ص غردقة 6:15 ص إسماعلية 6:12 ص دمياط 6:12 ص السلوم 6:39 ص نويبع 6:07 ص حلايب 6:14 ص شلاتين 6:16 ص.
طبقا للحسابات الفلكية، سوف يأتي موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والجيزة كالتالي:
- من المقرر أن تبدأ صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:18 صباحًا.
- وتكون صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة في تمام الساعة 6:18 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
يبدأ موعد صلاة عيد الأضحى 2024 كالتالي:
- وقت صلاة عيد الأضحى في شبين الكوم في تمام الساعة 6:18 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة أبو سمبل بتمام الساعة 6:34 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة مرسى مطروح في تمام الساعة 6:31 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغردقة: الساعة 6:15 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في الخارجة في تمام الساعة 6:33 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الإسماعيلية: الساعة 6:12 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة دمياط في تمام الساعة 6:12 صباحًا.
- توقيت صلاة عيد الأضحى بالسلوم في تمام الساعة 6:39 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في حلايب: الساعة 6:14 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في شلاتين في تمام الساعة 6:16 صباحًا.