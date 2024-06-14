بدأ العد التنازلي لاستقبال العيد الكبير، ويشغل أذهان المسلمين معرفة موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في جميع المحافظات عبر جوجل، لتأدية صلاة العيد في داخل الساحات المخصصة وسط أجواء من السعادة والبهجة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

يستعرض «الدستور» في هذا التقرير مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظات.

موعد عيد الأضحى 2024

ومن المقرر أن سيوافق أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 من يونيو 2024، وستؤدى صلاة عيد الأضحى 2024 بتمام الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظات مصر

القاهرة 6:18 ص الجيزة 6:18 ص الأسكندرية 6:20 ص بور سعيد 6:11 ص السويس 6:13 ص العريش 6:05 ص دمنهور 6:19 ص طنطا 6:17 ص المنصورة 6:15 ص الزقازيق 6:16 ص بنها 6:17 ص كفر الشيخ 6:17 ص الفيوم 6:21 ص بني سويف 6:21 ص المنيا 6:25 ص أسيوط 6:25 ص سوهاج 6:24 ص قنا 6:21 ص أسوان 6:25 ص مرسى مطروح 6:31 ص غردقة 6:15 ص إسماعلية 6:12 ص دمياط 6:12 ص السلوم 6:39 ص نويبع 6:07 ص حلايب 6:14 ص شلاتين 6:16 ص.

طبقا للحسابات الفلكية، سوف يأتي موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والجيزة كالتالي: