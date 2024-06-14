الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية توجه قافة إنسانية وطبية بالقليوبية

قافلة طبية وإنسانية
قافلة طبية وإنسانية لوزارة الداخلية

واصلت  وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد..  معك فى_كل_مكان"- تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية- لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات).

حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان  بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).. استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة "#القليوبية" لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.   

كما تمت زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين. 

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.

وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

قافلة طبية وانسانية لوزارة الداخلية
قافلة طبية وانسانية لوزارة الداخلية
قافلة طبية وانسانية لوزارة الداخلية
قافلة طبية وانسانية لوزارة الداخلية
وزارة الداخلية المواطنين القطاعات الأمنية القرى والتجمعات القليوبية

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