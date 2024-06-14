سياسى لبنانى لـ"الدستور": مصر تقف لإسرائيل.. وحل الدولتين الأمثل لوقف الحرب فى غزة

علق عبدالله نعمة، الكاتب والباحث السياسي اللبناني، على التصعيد المستمر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وقال نعمة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الحرب بين لبنان وإسرائيل هي حرب مفتوحة الآن على كل الاحتمالات بين حزب الله وإسرائيل وهذا نتيجة التصعيد من قبل جيش الاحتلال الذي يقوم باغتيال القادة في حزب الله بعد اغتيال القيادي طالب عبدالله من قِبل إسرائيل في غارة على بلدة جويا منذ حوالي ثلاثة أيام وراح ضحيتها عدد من المواطنين اللبنانيين العزل في بيوتهم السكنية ليلًا، فكان التصعيد من قبل حزب الله هو رد على الاعتداءات المتكررة والتي تصيب كل اللبنانيين، فأصبح الصراع مفتوحًا على كل الاحتمالات خاصة أن جيش الاحتلال يقوم يوميًا بالاعتداء على الأراضي اللبنانية بشكل مباشر، وهناك أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية تم تدميرها وهناك أكثر من 400 ألف مهاجر من اللبنانيين، بجانب الخسائر الكبيرة في الممتلكات والأرواح، وصلت إلى 450 شهيدًا من اللبنانيين ومن حزب الله.

وأضاف نعمة أن ما يجري اليوم هو حرب مفتوحة، ولم يعد هناك من ضوابط كالسابق، والكل في لبنان يراهن على الحراك الدولي لوقف هذه الحرب عبر الوسطاء الدوليين في تسوية وصفقة، تبادل بين إسرائيل وحركة حماس وحزب الله والتي هي الحل الوحيد لوقف هذه الحرب.

نعمة: مصر لها دور الكبير في الضغط لوقف الحرب

وتابع نعمة "نحن نعلم أن جمهورية مصر العربية لها دور كبير لما تقوم به وتضغط بشكل كبير لوقف الحرب، وأن موقف مصر الثابت القوي لحماية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، فلا سلام ولا حرب في منطقة الشرق الأوسط يمر سوى عبر جمهورية مصر العربية والتي هي تحفظ الأمن القومي العربي، وخاصة أن صلابة وقوة الجيش المصري هي الوحيدة السد المنيع للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة وأن قوة الموقف اليوم في صفقة التبادل هو نتيجة موقف الجيش المصري، خاصة أنه الجيش الوحيد القوي، بعد ما حصل للجيش السوري والجيش العراقي وما يحصل في باقي الدول العربية وتشتت شعوبها.

وأضاف نعمة أن قوة حزب الله اليوم في جنوب لبنان بالتزامن مع الموقف المصري المشرف يعطي أفضلية للتفاوض مع الكيان وأمريكا، وهذا ما يجعل بقاء الحرب مفتوحة وهذا ما جعل قوة جيش الاحتلال ضعيفة، خاصة أن هناك تباينًا واختلافًا واضحًا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهناك ضغط شعبي أمريكي على بايدن لوقف الحرب وضغط واختلاف كبير بين نتنياهو وأعضاء حكومته داخل إسرائيل، وهذا ما يجعل بقاء هذه الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات على الأقل هذه الفترة، وخاصة أن هناك حوالي أربعة أشهر لموعد الانتخابات الأمريكية.

وأوضح "نعمة" أن الموقف اليوم هو لصالح حزب الله وجيش مصر ولحماس الواقفين ضد جيش الاحتلال سواء بالحرب أو بالدبلوماسية ومن الطبيعي أن تتوقف هذه الحرب عندما تنجز أي صفقة تبادل أو وقف الحرب على غزة، لأنها ستكون سلة كاملة متكاملة.

وأكد "نعمة" أن الحل لإيقاف هذه الحرب هو حل الدولتين.