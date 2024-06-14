ثانى أيام العيد.. إيهاب فهمى وزوجته فى "واحد من الناس" على "الحياة"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان إيهاب فهمي وزوجته والفنان إسماعيل فرغلي، في حلقة فنية خاصة في سهرة ثاني أيام العيد، تذاع في العاشرة مساءً ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة.

ويتناول اللقاء العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة للفنان إيهاب فهمي وزوجته سارة وجيه، وبداية التعارف بينهما فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية وعلاقتهما ببعض وبخاصة في أيام عيد الأضحى والعيدية.

كما يستضيف الليثي الفنان إسماعيل فرغلي وحديث من القلب عن ذكرياته مع العيد وأول إنسان يهنيه بالعيد، وأهم الطقوس التي يحافظ عليها في العيد، وعلاقته بالموسيقى، وأدواره الفنية بمسلسل العيلة، ومسلسل "مكتوب عليا" والعديد من الأعمال الفنية الأخرى.