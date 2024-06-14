الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثانى أيام العيد.. إيهاب فهمى وزوجته فى "واحد من الناس" على "الحياة"

إيهاب فهمي وزوجته
إيهاب فهمي وزوجته

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان إيهاب فهمي وزوجته والفنان إسماعيل فرغلي، في حلقة فنية خاصة في سهرة ثاني أيام العيد، تذاع في العاشرة مساءً ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة.

ويتناول اللقاء العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة للفنان إيهاب فهمي وزوجته سارة وجيه، وبداية التعارف بينهما فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية وعلاقتهما ببعض وبخاصة في أيام عيد الأضحى والعيدية.

كما يستضيف الليثي الفنان إسماعيل فرغلي وحديث من القلب عن ذكرياته مع العيد وأول إنسان يهنيه بالعيد، وأهم الطقوس التي يحافظ عليها في العيد، وعلاقته بالموسيقى، وأدواره الفنية بمسلسل العيلة، ومسلسل "مكتوب عليا" والعديد من الأعمال الفنية الأخرى.

إيهاب فهمي وزوجته مكتوب عليا إيهاب فهمي قناة الحياة عمرو الليثي واحد من الناس عيد الأضحى

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