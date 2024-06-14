الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الداخلية تُنظم نهائى بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز (صور)

جانب من تنظيم نهائى
جانب من تنظيم نهائى بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز

نظمت  وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية، نهائى بطولة الجمهورية للفروسية (قفز حواجز للدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة) بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة بحيرة عين الحياة بالفسطاط، الذى يُعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كل أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانًا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لا سيما رياضة الفروسية.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كل السُبل التى تساعد في توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية المختلفة وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن انتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلًا.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء احتفالية وطنية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية.

 من جانبهم، أشاد المشاركون بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا، بما يؤهلها لاستقبال كل المنافسات المحلية والدولية فى رياضة الفروسية.

جانب من تُنظم نهائى بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز
جانب من تُنظم نهائى بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز
جانب من تُنظم نهائى بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز
جانب من تُنظم نهائى بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز
وزارة الداخلية الإتحاد المصرى للفروسية نهائى بطولة الجمهورية للفروسية الجمهورية للفروسية الفروسية والرياضيين

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