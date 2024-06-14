الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق تصوير "سيما ماجى".. حورية فرغلى طبيبة فشلت فى تحقيق حلم الأمومة

حورية فرغلي
حورية فرغلي

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها ببدء تصوير مشاهدها ضمن أحدث أعمالها الدرامية "سيما ماجي".

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وبدأت حورية فرغلي تصوير مشاهدها في أحد الديكورات الخاصة داخل فيلا بطريق المنصورية، وجمعتها المشاهد بالفنانة رانيا يوسف، ومادلين طبر، والفنان كمال أبورية.

تفاصيل شخصية حورية فرغلي في سيما ماجي

وأكدت حورية فرغلي في تصريحات لها، أن الشخصية التي تجسّدها ضمن أحداث مسلسل "سيما ماجي"، جديدة عليها ولم تقدمها من قبل، حيث تجسّد شخصية طبيبة تدعى "سيما" لم يحالفها الحظ في الزواج وتحقيق حلم الأمومة، وتزوجت أكثر من مرة للبحث عن الحب الحقيقي.

قصة "سيما ماجي" 

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر، وبين الحب والمال، كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون، وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، وحورية فرغلي، وكمال أبورية، ومادلين طبر، ومحمد أبو داود، وسحر رامي، من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني، ومدير التصوير الدكتور محمد شفيق.

حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي سيما ماجي حورية الديكورات

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