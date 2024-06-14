آخر خطبة لرسول الله.. قصص مؤثرة عن يوم عرفة

خلال هذا الوقت من العام، يتوافد ملايين المسلمين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج السنوية.

عشية اليوم الأول من عيد الأضحى وبدء الحج، فإن الطقوس الأساسية للحجاج هي الوقوف على جبل عرفة، الذي يقع شرق مكة، على بعد حوالي 22 كم بين مكة والطائف.

قصص مؤثرة عن يوم عرفة

تحيط العديد من القصص بأصل اسم الجبل، ولكن هناك نوعان من الحكايات الشعبية الأكثر شيوعًا حول اسم الجبل.

أولًا: يقال أن الموقع هو المكان الذي التقى فيه آدم وحواء لأول مرة، وبالتالي عرفة وهي مشتقة من الفعل عرفة (يعرف بالعربية).

القصة الثانية مذكورة في كتاب التفسير الكلاسيكي للمؤرخ الفارسي الإمام الطبري في القرن التاسع.

تقول الحكاية: بينما كان الملاك جبريل يتجول مع النبي إبراهيم في مكة ليضع له جميع مناسك الحج، كان جبريل يسأل إبراهيم: "هل أنت على الطريق؟" (الآن عرفت؟ بالعبرية) فيجيب عرف (أعلم).

ويقول آخرون إن عرفة تم الاتفاق على اسم التل لأن إبراهيم عرفة (كان يعرف التل جيدًا) لأن هذا هو المكان الذي ترك فيه زوجته هاجر وابنه إسماعيل في مكة وهنا عاد لاحقًا ليجدهم.

ولكن بحسب المؤرخ الأندلسي الخامس لابن عطية فإن كلمة عرفة تعني رائحة شجرة السواك الطيبة.

لماذا سمي بجبل عرفات

والأشهر عند أهل العلم أن كلمة عرفات تعني "أن يعرف"، وفقا للتقاليد الإسلامية، حيث تصالح النبي آدم عليه السلام والسيدة حواء على جبل عرفات بعد طردهما من الجنة وإعادتهما إلى الأرض، بالإضافة إلى ذلك، فهو المكان الذي وقف فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمخاطبة أصحابه وجميع الحجاج المسلمين الذين سافروا معه في حجة الوداع حيث ألقى الخطبة الأخيرة، والمعروفة أيضًا بخطبة الوداع.

فريضة الحج

يعد الحج، الذي عادة ما يكون أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، أحد أركان الإسلام الخمسة ويجب أن يؤديه جميع المسلمين الذين لديهم الإمكانيات مرة واحدة على الأقل في حياتهم.