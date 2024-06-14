تعرّف على فضل الأضحية وشروطها وسنها المحددة

يستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك، وفيما يستفسر البعض عن فضل الأضحية وشروطها حيث يذبح المسلمون الأضاحي تعبيرًا عن الطاعة والتقرب إلى الله تعالى، وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين، في تجسيد لروح التكافل والمحبة التي تجمع المجتمعات الإسلامية.

فضل الأضحية

والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام التي أمر بها الله تعالى عباده المؤمنين في عيد الأضحى المبارك، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهي أفضل من الصدقة.

كما أنها تقرب إلى الله تعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضحي بكبشين أملحين أقرنين كما يتم توزيع لحوم الأضحية على الفقراء والمحتاجين من أهم فضائلها، فهي تُساهم في نشر روح التكافل والمحبة بين المسلمين.

كما أنها إحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل في يوم النحر.

شروط الأضحية

أن تكون من الأنعام: الأضحية يجب أن تكون من الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

أن تبلغ السن المحددة شرعًا: لكل نوع من الأنعام سن محددة لجواز الأضحية بها، وهي:

الإبل: 5 سنوات فما فوق.

البقر: سنتان فما فوق.

الضأن: ستة أشهر فما فوق.

يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب الظاهرة التي تُقلل من قيمتها، مثل العرج، والعمى، والمرض المزمن، والهزال الشديد.

يجب أن تكون الأضحية مملوكة للمضحي وقت الذبح، فلا يجوز ذبح ما لا يملكه.

ألا تكون معيبة: يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب الخفية التي لا تظهر إلا بعد الذبح، مثل: انكسار عظم، أو قطع في اللحم.

أن تُذبح في الوقت المحدد شرعًا: يجب أن تُذبح الأضحية في أيام عيد الأضحى، وهي: يوم العيد ويومان بعده.

ما يُسن في الأضحية

ويُسن للمسلم أن يضحي بالأضحية كل عام في أيام عيد الأضحى المبارك، اتباعًا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتقربًا إلى الله تعالى.

لا يجوز بيع لحم الأضحية أو جلدها، بل ينبغي أن تكون الأضحية للصدقة والتهادي والأكل منها ويُسن أيضًا أن تُوزع الأضحية على ثلاثة أقسام: ثلث للمضحي نفسه، وثلث للأقارب والأصدقاء، وثلث للفقراء والمحتاجين، بهدف إظهار روح التضامن والتكافل في المجتمع الإسلامي.