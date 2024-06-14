الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسكندرية تحتفل بـ"دورى السلة" واقتراب الاتحاد من معادلة رقم الزمالك

فريق الاتحاد السكندرى
فريق الاتحاد السكندرى بطل دورى السلة

سهرت مدينة الإسكندرية حتى الصباح بعدما نجح فريق  الاتحاد السكندري لكرة السلة "رجال" في تحقيق الثنائية المحلية بجمعه بين بطولتي الدوري الممتاز بعد فوزه أمس على الأهلى وتتويجه ببطولة دورى السلة للمرة الرابعة في تاريخه.

وحرصت أعداد كبيرة من الجماهير على استقبال فريق الاتحاد السكندري بعد عودته من القاهرة وفتح نادي الاتحاد بالشاطبي أبوابه لللجماهير التي احتفلت مع اللاعبين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

الاتحاد السكندري يحقق الثنائية 

الاتحاد السكندري هزم الأهلي 3-1 في مباريات تحديد بطل الدوري وفاز الاتحاد بالمباراة الأولى بنتيجة 71 – 69 ثم فاز الأهلي في المباراة الثانية 83 – 79 وفي المواجهة الثالثة فاز الاتحاد السكندري 80 – 78 وتوج الاتحاد بالبطولة بعد فوزه بالمباراة الرابعة أمس بنتيجة 76 – 70 وكان الاتحاد السكندري قد توج أيضا ببطولة كأس مصر بعد فوزه في المباراة النهائية على الأهلي بنتيجة 68–65.

الاتحاد السكندرى يهزم الأهلى فى نهائى الدورى 

لقب الدوري هو الرابع عشر للاتحاد السكندري ليقلص الفارق إلى لقب واحد مع الزمالك صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري برصيد 15 لقبا.

وبدأت مسابقة الدوري موسم 1972/ 1973 ولم تكتمل المسابقة مرتين موسمي 1984 /1985 و1995/ 1996 ونجحت خمسة فرق في الفوز بالدوري، هي الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري والجزيرة وسبورتنج، وفيما يلي لائحة الفائزين بدوري كرة السلة.

سجل أبطال دوري كرة السلة 

1. الزمالك 15 لقبا أعوام: 1974، 1975، 1976، 1977، 1978، 1980، 1981، 1988، 1991، 1997، 1998، 2003، 2007 ، 2019، 2020.

2. الاتحاد السكندري 14 لقبا أعوام: 1979، 1982، 1983، 1984، 1986، 1987، 1990، 1992، 1995، 1999، 2009، 2010، 2020، 2024.

3. الجزيرة 11 لقبا أعوام: 1973، 1993، 1994، 2002، 2004، 2005، 2006، 2008، 2011، 2014، 2017.

4. الأهلي سبعة ألقاب أعوام: 1989، 2000، 2001، 2012، 2016، 2022، 2023.

5. سبورتنج السكندري ثلاثة ألقاب أعوام: 2013، 2015، 2018.

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