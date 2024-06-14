رونالدو: الاستمتاع باللعب وفوز البرتغال أهم بكثير من الأرقام القياسية

أكد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، جاهزية منتخب بلاده لخوض منافسات يورو 2024.

رونالدو: جاهزون وهدفنا الوصول لأبعد نقطة ممكنة بـ “يورو 2024”

قال رونالدو، قائد منتخب البرتغال ومهاجم فريق النصر السعودي الحالي: سنخوض البطولة بهدف واحد غير قابل للنقاش، مستعدون للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، خلال منافسات "يورو 2024".

وأضاف: "نعيش اللحظة ونتحلى بالهدوء ويجب أن يبقى الحلم حيًا دائمًا، الاستمتاع باللعب وتحقيق الفوز أهم بكثير من لغة الأرقام القياسية".

واختتم قائلا: "جاهزون للبطولة وأي شيء ممكن أن يحدث، إذا قمنا بعملنا جيدا".

موعد انطلاق منافسات يورو "2024"

تنطلق اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء النسخة رقم الـ17، من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي تستضيفها العاصمة الألمانية "برلين"، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب اسكتلندا، في افتتاحية مباريات يورو "2024".

موقف البرتغال بمجموعات "يورو 2024"

يقع المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة بمنافسات "يورو 2024"، رفقة منتخبات: التشيك وتركيا وجورجيا.

ويفتتح منتخب البرتغال سلسلة مبارياته في مجموعات "يورو 2024"، بمواجهة التشيك يوم 18 يونيو الجاري، على ملعب ريد بول أرينا، ثم منتخب تركيا يوم 22 من الشهر ذاته، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بينما يكون مسك الختام أمام منتخب جورجيا يوم 26 يونيو الحالي على ملعب فيلتينس أرينا.