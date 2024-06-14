ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة لـ 37.266 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37.266 شهيد، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85.102 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر أدت إلى استشهاد 34 مواطنًا، وإصابة 71 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن عدد من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

19 شهيدًا إثر قصف الاحتلال لمنازل وسط وغربى غزة

وفي وقتٍ سابق من اليوم، شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحي.

وطالت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف منازل في وسط وغربي مدينة غزة، وسقوط نحو 19 شهيدا وعشرات الإصابات.

وكان من بين الشهداء 3 أطفال و3 نساء، جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة، كما استشهد 3 نساء أخريات بغارة استهدفت منزلًا في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

كما شهدت المناطق الشمالية والشرقية لمخيمي البريج والنصيرات قصفا مدفعيا مكثفا، فيما أعلن عن ارتقاء طفل فلسطيني وإصابة عدد آخر في القصف الذي استهدف أحد المنازل في مخيم البريج.

كما أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، بالتزامن مع إعادة انتشار آليات جيش الاحتلال العسكرية من وسط المدينة صوب الحدود المصرية مع القطاع.