الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفيلم الوثائقى "أيام الله الحج": أهل قريش كانوا يطوفون عرايا ولا يقفون على عرفة

من فيلم أيام الله
من فيلم أيام الله الحج

كشف الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج"، الذي عرضته "القاهرة الإخبارية"، عن أن قبيلة قريش قسمت الحج إلى أنواع منها "الحمس"، وكان مخصصًا لقريش وخزاعة وقبائل العرب، الذين يطوفون بالبيت بلباسهم، أما الآخرون إما أن يطوفوا عرايا أو يستأجرون لباسًا ليطوفوا به.

وأشار الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج" إلى أن أكثر ما فعلوه أنهم لا يقفون بعرفة أو ينفرون إلى مزدلفة بل كانوا يقولون إنهم لا يعظمون إلا البيت الحرام.

وأوضح "أيام الله الحج" أن نداء سيدنا إبراهيم بالحج بعد رفع قواعد الكعبة وصل إلى الأرحام والأصلاب لمن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة.

أيام الله الحج الفيلم الوثائقي أيام الله الحج قبيلة قريش الحج موسم الحج

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تحذر من تراجع وصول شاحنات المساعدات إلى غزة بمقدار الثلثين

أسامة السعيد: مصر شكلت انتفاضة إنسانية لنصرة القضية الفلسطينية

بعد موجة شديدة الحرارة.. مفاجأة حول طقس الصيف

حسن سلامة: مسودة البيان الختامى لقمة السبع التفت على الواقع بإدانة حماس

أستاذ صحة عامة يقدم نصائح مهمة للحجاج المصريين

جامعة المنصورة ضمن تصنيف التايمز البريطانى للتنمية المستدامة

أستاذ دراسات بيئية: الشجرة الواحدة تصفى 100 ألف متر مكعب من الهواء الملوث سنويًا

أجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم والعظمى تصل 48 درجة

الأكثر قراءة

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

مصرع عنصر إجرامى بعد ما أطلق النار على الأجهزة الأمنية بالدقهلية

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

الذهب يحقق أول مكسب أسبوعي بعد "الراجع الكبير"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان