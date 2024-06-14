"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل التصعيد بين حزب الله اللبنانى وإسرائيل

سلّطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على التصعيد المتبادل بين حزب الله اللبناني، وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي ظهر في قيام إسرائيل باغتيال شخصيات نافذة من حزب الله اللبناني، الأمر الذي قابله حزب الله برفع معدلات القصف، ما تسبب في حرائق ضخمة شمال إسرائيل.

أسباب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله وكيف بدأ؟

قال العميد أمين حطيط، خبير عسكري واستراتيجي، إن موجة التصعيد الحالية بدأتها إسرائيل عندما قامت باستهداف قيادات في المقاومة الإسلامية والعمق اللبناني، وصولا إلى الهرمل على بعد 150 كم من الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

إسرائيل بادرت بالتصعيد للتملص من المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار فى غزة

وأضاف "حطيط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل بادرت بالتصعيد للتملص من المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن، ولإرضاء اليمين المتطرف الذي يرفض وقف إطلاق النار، فأراد بنيامين نتنياهو أن يقدم حلا بديلا لوقف إطلاق النار وحرب غزة بأن يفتح الجبهة الجنوبية، بالإضافة إلى رغبة نتنياهو بأن يورط الولايات المتحدة بمواجهة مباشرة مع المقاومة في جنوب لبنان، وعند ذلك ينكفئ ولا يقوم بأي عمل وتكون المواجهة بين حزب الله وأمريكا.

وأوضح "حطيط" أن المقاومة في لبنان ردت على التصعيد الإسرائيلي بتوجيه ضربات موجعة لجيش الاحتلال، وإعادة الاعتبار لمعادلة الردع والتوازن في هذه المعادلة.

إذا دخلت إسرائيل فى حرب مع لبنان ستكون نتائجها غير محسومة

من ناحيته، قال أمير مخول، الكاتب والباحث السياسي، إن الجبهة اللبنانية لا تعد مشتهى بالنسبة للمفهوم الاستراتيجي الإسرائيلي في هذه المرحلة، وهناك تقديرات بأنه لا يمكن التكهن في حيثيات مثل هذه الحرب إذا فتحت كحرب شاملة ولا بنتائجها استراتيجيا، وقد تعيد الأمور إلى الأكثر تعقيدا.

وأضاف "مخول"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قناعة بأن الحل في غزة بالتوصل لصفقة، والجبهة الشمالية قد تدفع الأمور إلى صفقة في غزة لأنه لا يمكن لإسرائيل في هذه المرحلة الخوض في حرب غير محسوبة، كما أن الولايات المتحدة لها معارضة كبرى لأنها قد تتحول لحرب إقليمية، وستؤثر على أولويات الولايات المتحدة الانتخابية الداخلية والاستراتيجية عالميا، خاصة على أوكرانيا ومنطقة الخليج العربي وعلاقتها مع الصين أو الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية تتفاقم، لكن الحكومة حتى الآن متماسكة، وبدأت هناك علامات تصدع داخل الحكومة اليمينية، وباتت الحكومة أضعف من ذي قبل.

قال الدكتور أحمد رفيق، رئيس مركز الدراسات المستقبلية، إن أمريكا تقول إنها لا تريد توسيع الصراع، وأنكرت أن ما يحدث في جنوب لبنان وفي البحر الأحمر له علاقة بالحرب في غزة، لهذا فإن التلويح الإسرائيلي بشن حرب على لبنان هو للابتزاز فقط.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، ردًا على سؤال: هل إسرائيل تغامر بشن حرب إقليمية؟، قائلًا: "لو استطاعت إسرائيل أن تحارب جنوب لبنان، لكانت فعلت ذلك منذ اليوم الأول".

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