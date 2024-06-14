وكيل دينية الشيوخ: مصر حذرت من خطورة حرب غزة

أكد نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن رسائل مصر ومطالبها المستمرة بوقف العدوان على غزة، جاءت واضحة تمامًا لإنهاء حرب الإبادة ووضع حد لهذه الحرب الوحشية وتداعياتها.

وأشار وكيل دينية الشيوخ، في بيان له، إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر حذرت مرارًا من خطورة هذه الحرب وتبعاتها والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.

حماية المدنيين

وشدد عضو مجلس الشيوخ على إعلان الرئيس السيسي ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن، الداعي للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين، وضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع، موضحًا أن رسائل الرئيس كشفت كل مخططات الاحتلال وجرائمه داخل القطاع.

وأشار النائب نادر يوسف نسيم إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات.

قطاع غزة

وشدد النائب نادر يوسف نسيم على أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة سافرة بكل المقاييس، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي جددت على الموقف الصارم لمصر إزاء استمرار العدوان.

فيما كشف محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز"، عن آخر تطورات الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري، وقال إن الأمم المتحدة أكدت أن شاحنات المساعدات قلت بمقدار الثلثين عما كان مقدمًا من قبل، وأن القطاع في حاجة ماسة يوميًا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية، ما يعكس نفاذ ومرور شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري الذي يعد شريان الحياة بما تحمله الكلمة من معنى للأهالي في قطاع غزة على مستوى تقديم الخدمات أو استقبال الجرحى.