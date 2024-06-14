وزارة العمل: ندوة تثقيفية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتطبيق بنودها لحماية الأطفال ببورسعيد

قالت وزارة العمل، فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، نظمت من خلال إدارة الرعاية (وحدة الطفل) ومكتب تفتيش بورسعيد، ندوة توعية للأطفال رواد نادي كابسي الرياضي، بحضور 66 طفلا تحت ١٨ سنة، بمشاركة وحدة حماية الطفل، وجامعة بورسعيد، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، في إطار حملة التوعية بالاتفاقيات الدولية التى بدأتها المديرية داخل المحافظة، تحت إشراف الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات والندوات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة للاهتمام بتطبيق أحكام قانون العمل وقانون الطفل، والتعريف بالحقوق والواجبات، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، من خلال رصد كل المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، بما يتوافق مع كل الاتفاقيات والمعايير الدولية.

مديرية العمل ببورسعيد



وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقرير للوزارة، أن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال، وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ عمل الأطفال ودعم الأسرة من خلال الإسهام الفعال في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال، لحماية ودعم حقوق الطفل وفقًا لأحكام معايير العمل الدولية، ونشر الوعي بالمعايير الدولية طبقا للتشريعات الوطنية ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وأكد مدير المديرية في كلمته أهمية تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية والرعاية والتوعية بجميع مخاطر عمل الأطفال وآليات الحماية مع وضع قضية عمل الأطفال ومخاطره ضمن القضايا التي يشملها برامج التوعية المجتمعية.



وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت فعالياتها كلمة ألقاها محمد حجي مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة بورسعيد (المجلس القومي للأمومة والطفولة) تناول خلالها ضرورة تعزيز وتفعيل نظام الحماية للأطفال، وفقًا لما نص عليه الدستور، والقانون واتفاقية حقوق الطفل كما تعمل لجان الحماية على المستوى الوطني مع خط نجدة الطفل 16000 وكل الوزارات المعنية لتلبية كل احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له، كما قدمت المحاضرة الأولي لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، وأمل يوسف مدير مكتب عمل بورسعيد بشرح مبسط بالأنشطة التفاعلية للأطفال الحاضرين لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كانت مصر من أولى الدول التي صدقت عليها، ما يترجم اهتمام الدولة بالأطفال والالتزام بحمايتهم وتوفير سبل التنشئة السليمة لهم وحماية الأطفال من الاستغلال والحماية من العمل المؤذي والعنف، حيث يحق للأطفال الحصول على الحماية من القيام بالأعمال الخطرة أو الأعمال التي تمنعهم من الحصول على التعليم أو تضر بصحتهم أو نموهم ومناهضة أي عنف ضدهم وإذا عمل الطفل، فيحق له أن يكون آمنًا في هذا العمل وأن يحصل على أجرٍ مناسب للعمل الذي يقوم به، مع توضيح بنود الاتفاقية من عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضلي، الأطفال ذوي الإعاقات وإزالة جميع العقبات أمامهم لكي يصبحوا مستقلين ويشاركون بفاعلية في المجتمع.

وأشار "عبدالله" إلى أن المحاضرة الثانية قدمتها الدكتورة زينب السماحي أستاذ أصول التربية والطفولة بجامعة بورسعيد تحدثت فيها عن السلامة الرقمية وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وتوعية أولياء الأمور بدليل إرشادي للسلامة الإلكترونية وحماية الأطفال من أي مخاطر في هذا الشأن، وقدمت جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية برئاسة د. مدحت الحادق فقرة عن تنمية مهارات الأطفال والثقة بالنفس والتغذية الصحية السليمة قدمتها د. سها حسام سرحان ود. مني مصطفي العطلة ود. محمد قطب، كما شارك في الندوة محمد أمين مسئول وحدة الطفل بإدارة الرعاية، ورشا توفيق رئيس قسم التفتيش ومسئولة المرأة بإدارة الرعاية.