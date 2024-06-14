نجاح زراعة 2056 فدان من محصول القطن جنوب الوادي

أعلن الدكتور مجدي المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد نجاح زراعة 2056 فدان من محصول القطن.

أضاف "المرسي" أنه جار حصر وزراعة مساحات القطن والتوسع الكبير هذا الموسم في ظل أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القطن على مستوى المحافظة هذا العام بلغت 2000 فدانا بشرق العوينات، و30 فدانا بمركز باريس من مستهدف 67 فدانا، و26 فدان بمركز الفرافرة بإجمالي 2056 فدانا كنقطة انطلاق للتوسع في زراعة المحصول على مستوى مراكز المحافظة هذا الموسم، بالإضافة إلى توفير الإرشادات للمزارعين وطرق الزراعة والري والتسميد الجيد.

وأشار "المرسي" إلى أنه تم البدء في زراعة مساحات كبيرة من محصول القطن في جنوب الوادي الجديد بعد زراعة أصناف أولية ونجحت بشكل ملحوظ، حيث يتم المرور على المساحات المنزرعة بمحصول القطن للإطمئنان على نسبة الانبات ووقت الإنبات الذي يعد أقل من أي محافظة أخرى، وذلك بحضور الدكتور سامي بدر رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن، وصلاح محمود من معهد بحوث وقاية النبات في مركز البحوث الزراعية، المهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة ووكيل المديرية، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين.

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه تمت التوصية بإجراء عملية الحراثة وعملية الخربشة وإضافة التسميد الآزوتي والنترات بالكمية المحددة، وذلك في إطار الاهتمام بمحصول القطن والتوسع في زراعته في المحافظة، وتوفير نحو 30 حقلاً إرشادياً والتقاوي الجيدة التي تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ في المحافظة.

وجه المرسي بتكثيف الحملات الإرشادية والتوعية للمزارعين عن محصول القطن وأهميته الاقتصادية في قرية بغداد، حيث افتتح دكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الندوات منوهًا عن الأهمية الاقتصادية لهذه المحاصيل وكيفية الاهتمام بها، وأهمية الزراعة التعاقدية لزيادة الدخل القومي للمزارع، وعن أهم المعاملات التي تجرى على محصول القطن مثل الحراثة والخربشة والتسميد والري.

وتناول دكتور صلاح محمود من معهد بحوث وقاية النبات مركز البحوث الزراعية الآفات التي تصيب محصول القطن في مرحلة البادرة، خاصة أنها تلك هي المرة الأولى التي يُزرع فيها هذا المحصول في مركز باريس، وأهم الآفات التي تناولها حشرة التربس وحشرة المن والعنكبوت الأحمر ونطاطات الحشائش، وكيفية إجراء المكافحة المتكاملة لمثل هذه الآفات، مع التأكيد على أهمية الفحص الدوري لمحصول القطن في مرحلة البادرة.

وفي النهاية، أبدى جميع المزارعين سعادتهم بمثل هذه الندوات التي يستفيدون منها لمتابعة محصول القطن ومعرفة أسباب ووقاية ومكافحة الآفات، متمنين تكرار مثل هذه الندوات بصفة مستمرة، مؤكدين دعمهم لزراعة كافة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها المحاصيل التصديرية.