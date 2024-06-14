يستعد المواطنين للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، ومن ضمن الطقوس هو شراء اللحوم الحمراء، وخاصة اللحم الضاني.

يعد (اللحم الضاني) واحدة من أشهر وأشهى أنواع اللحوم التي تُستهلك في هذه المناسبة، فهى تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الطري، وتحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية والغذائية، وفي السطور التالية يرصد موقع “الدستور” في تقريره فوائد اللحم الضاني مع حلول عيد الأضحى المبارك، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على فوائد اللحم الضاني

يعتبر لحم الضاني أيضًا، مصدرا غنيا بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومنها:

قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف علي فوائد اللحم الضاني

فيتامين ب 12: مهم لإنتاج الدم ووظائف المخ، ويحميك من الإصابة بفقر الدم.

السيلينيوم : غالبًا ما تكون اللحوم مصدرًا غنيًا للسيلينيوم، على الرغم من أن هذا يعتمد على تغذية الحيوان المصدر.

الزنك: عادة ما يتم امتصاص الزنك من اللحوم بشكل أفضل من النباتات، إنه معدن أساسي مهم للنمو وتكوين الهرمونات ، مثل الأنسولين والتستوستيرون.

النياسين: يقدم النياسين، الذي يُسمى أيضًا فيتامين ب 3 ، مجموعة متنوعة من الوظائف المهمة في جسمك.

الفوسفور: يوجد الفوسفور في معظم الأطعمة ، وهو ضروري لنمو الجسم والحفاظ عليه.

الحديد: لحم الضأن غني بالحديد، وهو متوفر بيولوجيًا بدرجة عالية ويتم امتصاصه بكفاءة أكبر من الحديد الموجود في النباتات.

اللحمة الضاني تحتوي على نسبة جيدة من الأحماض الدهنية الأساسية مثل الأوميجا-3 والأوميجا-6، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الدماغ وتقليل الالتهابات في الجسم.

تسهم اللحمة الضاني في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، وتلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض المتعلقة بنقص المعادن مثل هشاشة العظام.