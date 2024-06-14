الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على فوائد اللحم الضاني

الضاني
الضاني

يستعد المواطنين للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، ومن ضمن الطقوس هو شراء اللحوم الحمراء، وخاصة اللحم الضاني.

يعد (اللحم الضاني) واحدة من أشهر وأشهى أنواع اللحوم التي تُستهلك في هذه المناسبة، فهى تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الطري، وتحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية والغذائية، وفي السطور التالية يرصد موقع “الدستور” في تقريره  فوائد اللحم الضاني مع حلول عيد الأضحى المبارك، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

txt

غنية بالبروتينات والمعادن.. أهم فوائد اللحمة الضانى

قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على فوائد اللحم الضاني

يعتبر لحم الضاني أيضًا، مصدرا غنيا بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومنها:

قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف علي فوائد اللحم الضاني
  • فيتامين ب 12: مهم لإنتاج الدم ووظائف المخ، ويحميك من الإصابة بفقر الدم.
  • السيلينيوم : غالبًا ما تكون اللحوم مصدرًا غنيًا للسيلينيوم، على الرغم من أن هذا يعتمد على تغذية الحيوان المصدر. 
  • الزنك: عادة ما يتم امتصاص الزنك من اللحوم بشكل أفضل من النباتات، إنه معدن أساسي مهم للنمو وتكوين الهرمونات ، مثل الأنسولين والتستوستيرون.
  • النياسين: يقدم النياسين، الذي يُسمى أيضًا فيتامين ب 3 ، مجموعة متنوعة من الوظائف المهمة في جسمك.
  • الفوسفور: يوجد الفوسفور في معظم الأطعمة ، وهو ضروري لنمو الجسم والحفاظ عليه.
  • الحديد: لحم الضأن غني بالحديد، وهو متوفر بيولوجيًا بدرجة عالية ويتم امتصاصه بكفاءة أكبر من الحديد الموجود في النباتات.
  • اللحمة الضاني تحتوي على نسبة جيدة من الأحماض الدهنية الأساسية مثل الأوميجا-3 والأوميجا-6، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الدماغ وتقليل الالتهابات في الجسم.
  • تسهم اللحمة الضاني في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، وتلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض المتعلقة بنقص المعادن مثل هشاشة العظام.
قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف علي فوائد اللحم الضاني
عيد الأضحى اللحم الضاني فوائد اللحم الضاني الضاني الفيتامينات

مواد متعلقة

لكسر الروتين.. إزاي تقضي عيد الأضحى في البيت؟

للصائمين.. تفاصيل حالة الطقس يوم عرفة السبت 15 يونيو 2024

قبل عيد الأضحى.. اعرفي طريقة عمل الحمام المغربي في البيت

في عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز.. الوجه الأخر من برج الجوزاء

في يومه العالمي 2024.. تعرف على فوائد التبرع بالدم

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد لدرجات حرارة الأسبوع

موجة حارة وتقلبات غير متوقعة.. نصائح لحماية ممتلكاتك من الحرائق

أخبار فاتتك| اتحاد الكرة يدافع عن محمد صلاح.. وإسرائيل تغتال الرئيس التنفيذى لـ"حزب الله"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

خنقها بـ"إيشارب".. القبض على شاب أنهى حياة شقيقته فى طنطا

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان