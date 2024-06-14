بعد احتفالها بـ"ولاد المحظوظة".. نشاط فنى لـ هيفاء وهبى

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بانتهاء فيلمها الجديد "جوري– ولاد المحظوظة" استعدادًا لعرضه في موسم الصيف.

وأعادت الفنانة هيفاء وهبي نشر صورة لها من كواليس العمل مُعلقة عليها قائلة: "فركش فيلم جوري-ولاد المحظوظة".

وتقدم هيفاء وهبي اللون اللايت رومانسي في فيلم "ولاد المحظوظة"، وتجسد خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف، والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي ومن تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.

كان القائمون على فيلم جوري للنجمة الجماهيرية هيفاء وهبي، قد أعلنوا تغيير اسم العمل ليصبح "ولاد المحظوظة" وذلك بالتزامن مع استئناف تصوير المشاهد الأخيرة منه، حيث تم الانتهاء من جزء كبير من أحداث الفيلم خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وسبق وأعلن المخرج مرقس عادل استئناف، أول شهر يونيو تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "ولاد المحظوظة"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الصيف 2024.

وكان المخرج مرقس عادل قد صور عددًا كبيرًا من مشاهد الفيلم خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ليتوقف عن التصوير بسبب انشغاله بتصوير مسلسل "المعلم" الذي شارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي.

وتستمر هيفاء وهبي في التواجد السينمائي خلال السنوات الأخيرة خاصة بعدما عادت في عام 2022 إلى السينما بعد غياب 8 سنوات كاملة منذ بطولتها لفيلم "حلاوة روح" عام 2014، حيث قدمت هيفاء فيلم "أشباح أوروبا" عام 2022، وعُرض لها العام الماضي 2023 فيلم "رمسيس باريس"، وفي هذا العام تواصل فيلم "ولاد المحظوظة".

وفي سياق متصل، أعلن المنتج السينمائي أنور البعثي عن بدء تصوير فيلم "أرض جهنم"، بطولة هيفاء وهبي، عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محيي.

وتدور أحداث فيلم "أرض جهنم" في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، وتقدم هيفاء وهبي شخصية جديدة ستفاجئ الجمهور.

وفي سياق آخر، من المقرر أن تُحيي الفنانة هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين وذلك يوم 24 يونيو الجاري.

ونشرت هيفاء وهبى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام:"سعيدة وكلى فخر للقاء الجمهور المغربي الحبيب ضمن فعاليات أهم المهرجانات في الوطن العربي، مهرجان موازين العريق بمملكة المغرب، موعدنا يوم ٢٤ يونيو على منصة النهضة في أمسية يدق لها قلبي حماسًا للقاء الناس الذين اشتقت لهم من قلبيI love you and I can،t wait.".