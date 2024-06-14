وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للمتدربين من شباب دمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط فعاليات تسليم شهادات التخرج لخريجى دورات التدريب المهنى فى مجال صيانة الحاسب الآلي، والتفصيل والخياطة، بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة، وذلك بعد ختام التدريب واجتيازهم الاختبار النهائي، لتأهيلهم لسوق العمل داخل المحافظة، وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تحتاجها سوق العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، وفى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023– 2024 التي تقوم بها المديرية فى مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي تتطلبها سوق العمل من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.

مديرية العمل بمحافظة دمياط

وأوضح فتحى التلاوى وكيل مديرية عمل بدمياط، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، وكذلك فرص تدريب مهنى على المهن التى تتطلبها سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط.

وأكد مدير المديرية أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضًا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى تتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة، وتوفير فرص العمل اللائقة لهم وأهمية البدء بمشروع لتوفير حياة كريمة لهم، كما أشاد المتدربون بمدى الاستفادة من التدريب على مهنة التفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب الآلي، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للتأهيل لسوق العمل، وحضر الفعاليات مدير الشئون الإدارية بالمديرية، ومدير المركز، وإداري المركز.