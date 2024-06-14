الفيلم الوثائقى "أيام الله الحج": بعض الأنبياء حجوا إلى مكة قبل بناء الكعبة

كشف الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج"، الذي عرضته "القاهرة الإخبارية"، عن أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يبني سيدنا إبراهيم وابنه النبي إسماعيل الكعبة المشرفة.

وأبرز الفيلم الوثائقي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في "عسفان" وهي منطقة أقرب إلى مكة المكرمة منها إلى المدينة المنورة وسأل "ما هذا الوادي؟، فقيل له: عسفان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا وادٍ مر به أخي هود وأخي صالح، ما يدل على أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة".

جاء بالفيلم الوثائقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الحجاج بالهدوء وعدم التزاحم عند الحجر الأسود وتقبيله إن كان في الأمر مشقة.

واستمرت مسيرة الحج مع آدم وبنيه، فيقال إن آدم وإدريس طافا بالبيت العتيق، لكن الأنبياء ما بين إدريس وإبراهيم كانوا يطوفون بربوة مكان البناء الذي أقام عليه إبراهيم الكعبة.