ضبط المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص فى طنطا

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك"، متضمنًا ادعاء صاحبة الحساب بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلها بالغربية.

وبالفحص تبيَّن أنه بتاريخ 28 /5 /2024 تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بالغربية من صيدلى "زوج الشاكية"- مقيم بدائرة القسم بتضرره من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجله ولاذا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبيِّ الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرَّا ببيع الهاتف المحمول المستولى عليه أحد الأشخاص تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته، نفى علمه بأن الهاتف من متحصلات سرقة.