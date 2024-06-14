أسعار جلود الأضاحي في عيد الأضحى

يوم فقط يفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024 / 1445 ويقوم الكثير من الناس بالذبح في تلك المناسبة الدينية العظيمة تقربا لله عز وجل.

ويقوم الناس بذبح أنواع مختلفة من المواشي سواء كانت خراف أو غنم أو ماعز أو عجول، حسب مقدرتهم المادية.

وبعد الانتهاء من الذبح، يتساءل الناس عما يفعلون بجلود الأضاحي، هل يتركونها للجزار أم يأخذونها معهم بعد تنظيفها والقيام ببيعها لكي يستفيدوا منها بالقيام بتصنيعها عند شخص متخصص.

ويعتبر موسم الأضاحي من أهم المواسم لقطاع الجلود، حيث يزداد عدد المواشي التي يتم ذبحها مقارنة بالأيام العادية، مما يوفر عددًا كبيرًا من الجلود التي يستفيد منها المصنعون في صناعة الحقائب والأحذية من الجلد الطبيعي.

وفي السياق، يستعرض التقرير التالي أسعار جلود الأضاحي لهذا العام، لكي يعرف كل شخص أهمية هذه الجلود بعدما بحث الكثير من الناس عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل.

ووفقًا لبيان من شعبة الجلود داخل الغرفة التجارية في الأيام الماضية، فإن سعر جلود الأضاحي قد ارتفع بشكل كبير تقريبًا ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

ومع ارتفاع الأسعار الكبير في سوق المواشي، فإن عدد الأضاحي قد قل عن الأعوام السابقة، حيث من المتوقع أن يصل عدد الأضاحي إلى 300 إلى 400 ألف رأس ماشية ما بين جاموس وأبقار وأغنام.

أسعار الجلود لهذا العام

وحول أسعار الجلود خلال الموسم الحالي لعام 2024، فقد سجل سعر الجلد الأبقار يتراوح بين 700 إلى 1000 جنيه مصري وسعر الجلد الجاموسي فقد تراوح هذا العام من 300 إلى 500 جنيه، أما جلود الأغنام فبدأت أسعارها من 50 إلى 100 جنيه.

كيفية حفظ اللحوم في الثلاجة:



إذا كانت اللحوم الطازجة ستُستخدم في خلال 2 إلى 3 أيام، فيمكن حفظها في الثلاجة مع مراعاة النقاط التالية:

أولاً: قبل حفظ اللحوم الطازجة، يجب تنظيفها جيدًا بإزالة القشرة الخارجية باستخدام سكين نظيف وتقطيعها إلى قطع صغيرة حسب الاستهلاك اليومي.

ثانياً: يتم وضع قطع اللحوم الطازجة النظيفة في طبقة واحدة في صينية أو طبق بلاستيك وتغطيتها بغطاء بلاستيك رقيق.

ثالثاً: يجب تغيير الصينية أو الوعاء يوميًا للتخلص من الدم الذي يتسرب من اللحم.

رابعًا: يجب أن تكون طبقة الدهن في قطعة اللحم لأعلى.

خامسًا: يجب عدم خلط أنواع مختلفة من اللحوم أو أشكال مختلفة منها، سواء كانت قطع أو مفرومة أو ريش وغيرها.

سادسًا: يجب تسجيل تاريخ حفظ اللحم على الأكياس في الثلاجة وتثبيتها على كل كيس.

سابعًا: يجب تجنب إخراج اللحوم من الثلاجة وإعادتها مرارًا، ويجب عدم فتحها عدة مرات بدون داعٍ.

