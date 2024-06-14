المصريون يفعلون نظام "بعد العيد إن شاء الله".. القصة الكاملة

تصدرت جملة “بعد العيد إن شاء الله” تريند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستخدم البعض هذا التريند من خلال نشر منشورات بطريقة كوميدية.

واستغل الكثير من رواد السوشيال ميديا جملة “بعد العيد إن شاء الله” تحت مسمى تأجيل المهام اليومي لبعد أنتهاء عيد الأضحى المبارك، ويرصد موقع “الدستور” في تقريره أبرز تعليقات رواد السوشيال ميديا من خلال نشر جملة “بعد العيد إن شاء الله”ـ إليكم التفاصيل.

مصريون يفعلون نظام “بعد العيد إن شاء الله”

جملة “بعد العيد إن شاء الله”، تتضمن فكرة تأجيل المهام لبعد العيد، وذلك بسبب بدء إجازة عيد الأضحى 2024 التي يستعد لها الكثير من الطلاب والعاملين في القطاع الخاص والعام، وإليكم أبرز التعليقات من رواد السوشيال ميديا مستخدمي جملة “بعد العيد إن شاء الله”، إليكم التفاصيل في السطور التالية.

مصريون يفعلون نظام «بعد العيد إن شاء الله»

مصريون يفعلون نظام «بعد العيد إن شاء الله»

مصريون يفعلون نظام «بعد العيد إن شاء الله»

مصريون يفعلون نظام «بعد العيد إن شاء الله»

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

ننشر في التقرير التالي موعد إجازة عيد الأضحى 2024 المعلنة من مجلس الوزراء للعاملين بالقطاع العام وكذلك إجازة القطاع الخاص التي أعلن عنها وزير العمل.

السبت 15 يونيو 2024 هو موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

ويضاف لهذه الإجازة العطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو 2024، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.