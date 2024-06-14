الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لـ40 متدربة بالوحدة المتنقلة بأبوقير

جانب من تسليم الشهادات
جانب من تسليم الشهادات للمتدربات بأبو قير

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات تسليم شهادات التخرج لخريجى دورات التدريب المهنى بالوحدة المتنقلة بالمدينة الشبابية بأبوقير، على مهن التفصيل والخياطة، وذلك بعد ختام التدريب واجتيازهم الاختبار النهائي بقاعة المديرية، بواقع ٢٠٠ ساعة لعدد 40 متدربة، لتأهيلهم لسوق العمل داخل المحافظة، وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تحتاحها سوق العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، وفى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023– 2024 التي تقوم بها المديرية فى مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي تتطلبها سوق العمل من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.

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وزارة العمل: تدريب العاملين على منظومة العمالة غير المنتظمة الجديدة بمديرية العمل بالمنيا

مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، وكذلك فرص تدريب مهنى على المهن التى تتطلبها سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط، وأكد وكيل المديرية أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضًا الوحدة المتنقلة بالإسكندرية مجانية لجميع المتدربين على المهن التى تتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة، وتوفير فرص العمل اللائقة لهم وأهمية البدء بمشروع لتوفير حياة كريمة لهم، كما أشاد المتدربون بمدى الاستفادة من التدريب على مهنة التفصيل والخياطة وذلك لتحقيق أقصى استفادة للتأهيل لسوق العمل، وحضر الفعاليات إيفيت عبدالمسيح مدير إدارة مراكز التدريب، وداليا عبدالمجيد باحث بإدارة التدريب، وجيهان صابر مدربة مهنة التفصيل والخياطة.

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وزارة العمل تنشر خطة التدريب بمركز دراسات السلامة والصحة المهنية

مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية دورات التدريب المهني التفصيل والخياطة سوق العمل حياة كريمه مهنتك مستقبلك

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