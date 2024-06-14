الجيش السوداني: مقتل قائد الدعم السريع علي يعقوب في الفاشر

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، مقتل قائد ميليشا الدعم السريع، في مدينة الفاشر علي يعقوب خلال هجوم على نفذته المليشيا على المدينة صباح اليوم.

الجيش السوداني: ميلشيا الدعم جددت الهجوم على مدينة الفاشر

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه "في تحد جديد لأحدث دعوة وقرار من مجلس الأمن دعى لوقف الهجوم وحصار مدينة الفاشر، جددت مليشيا آل دقلو الإرهابية صباح اليوم الهجوم على المدينة وبحمد الله وتوفيقه أحبطت القوات المسلحة والقوة المشتركة الهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم المجرم علي يعقوب الذي لقي مصرعه في محاولة الهجوم الفاشلة، كما دمرت واستلمت قواتنا عشرات العربات القتالية من المتمردين الذين لاذوا بالفرار".

مجلس الأمن يطالب الدعم برفع الحصار عن الفاشر

وكان مجلس الأمن الدولي طالب الخميس برفع الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان وبالوقف الفوري للقتال في المنطقة.

وتبنى المجلس، المؤلف من 15 عضوًا، قرارًا صاغته بريطانيا يدعو أيضًا إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين في الفاشر، آخر مدينة في إقليم دارفور لا تخضع لسيطرة الدعم السريع.

ويدعو القرار أيضا إلى "انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون أمن المدنيين"، مع دعوة جميع الأطراف إلى السماح بخروج المدنيين الراغبين في مغادرة الفاشر.

كما يطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم "توصيات" لتعزيز حماية المدنيين في السودان.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للمجلس بعد التصويت إن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن قوات الدعم السريع يجب أن "توقف على الفور حصار الفاشر وأن تتراجع جميع الأطراف عن حافة الهاوية".

وحذرت السفيرة البريطانية من أن "الهجوم على المدينة سيكون كارثيا على 1.5 مليون شخص لجأوا إلى المدينة". "هذا الصراع الوحشي وغير العادل يجب أن ينتهي."

وانزلق السودان إلى الصراع في منتصف أبريل 2023، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا وأصيب 33 ألفا.