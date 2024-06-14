الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز

لماذا سُمى جبل عرفات بهذا الاسم؟.. حقائق يجب معرفتها

جبل عرفات
جبل عرفات

جبل عرفات، ويشار إليه أحيانًا بجبل الرحمة، هو جبل في المملكة العربية السعودية يقع جنوب شرق مكة المكرمة.

يغادر الحجاج المسلمون من منى إلى جبل عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، حيث يقفون ويتلون آيات من القرآن الكريم وهم يراقبون.

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على جبل عرفات، ألقى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم محاضرته الأخيرة للمسلمين الذين رافقوه في الحج في آخر حياته على جبل عرفات.

لماذا سُمي جبل عرفات بجبل عرفات

كلمة عرفات تعني "أن يعرف"، وفقًا للتقاليد الإسلامية، حيث تصالح النبي آدم عليه السلام والسيدة حواء على جبل عرفات بعد طردهما من الجنة وإعادتهما إلى الأرض، بالإضافة إلى ذلك، فهو المكان الذي وقف فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمخاطبة أصحابه وجميع الحجاج المسلمين الذين سافروا معه في حجة الوداع حيث ألقى الخطبة الأخيرة، والمعروفة أيضًا بخطبة الوداع.


عرفات والحج

أثناء الحج، تكون لجبل عرفات أهمية خاصة، كما أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، "الحج هو عرفات"، فإن السير باتجاه جبل عرفات والوقوف عليه مع البقاء هناك للصلاة هي أجزاء أساسية من الحج.

مغادرة منى إلى جبل عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، المعروف أيضًا بيوم عرفة، ثم يتم تقديم الخطاب الأخير (الخطبة) من مسجد نمرة، ويصلي جميع الحجاج في وادي جبل عرفات الظهرين (مزيج من الظهر والعصر)، وبعد ذلك، يقضي الحجاج يومًا كاملًا في التوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبهم على جبل عرفات.

لماذا يجب عليك زيارة جبل عرفات؟

عندما يتعلق الأمر بالحج، فإن الوصول إلى جبل عرفات يمنح الحجاج أعظم شعور بالإنجاز. إنها ليست فقط مراسم الحج الوحيدة التي تقام خارج أسوار الكعبة المشرفة، ولكنها تعتبر أيضًا المكان الذي سيسمع فيه الله سبحانه وتعالى جميع الالتماسات ويجيب عليها.

يقضي الحجاج المسلمون يومهم بأكمله على جبل عرفات في الدعاء، ويؤدون صلاة العصر والظهر معًا واقفين حتى الغسق أمام القبلة، يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى وبركاته.

الصيام على جبل عرفات

ويستحب لمن لم يحج أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم حجة الوداع، فليس من سنة للحجاج، إلا من كان بعرفة فإن أهل العلم ينصحون بصيام يوم عرفة.

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