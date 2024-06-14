محافظ الجيزة يتفقد منفذ بيع اللحوم والسلع الغذائية فى العمرانية (صور)

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، منفذ الوطنية لبيع اللحوم أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعة الزمر المتفرع من شارع الهرم بحي العمرانية، والذي يوفر كافة أنواع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وحرص المحافظ، خلال جولته، على معاينة جودة المعروضات بالمنفذ من لحوم وسلع غذائية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا دوريا مع كل الجهات المعنية ومديرية التموين لدعم كل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية دوريًا بالسلع واللحوم بشكل دوري لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

واستمع المحافظ إلى المواطنين المتواجدين بالمنفذ للتعرف على آرائهم عن جودة المعروضات والأسعار المعلنة.

وأكد محافظ الجيزة أنه وجّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع، خاصة اللحوم، من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مع استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وأحمد جلال رئيس حي العمرانية، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

خطة محافظة الجيزة خلال عيد الأضحى

وانتهت محافظة الجيزة من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التواجد الكامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.

وفي قطاع التموين، فقد تقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينيين بمحافظة الجيزة، وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق، من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز والتأكد من إنتاجها خبزا مطابقا للمواصفات، وتمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال سلعا صالحة للاستهلاك، وصرف البدالين التموينيين المقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة، وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات الاسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة، وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

وفي قطاع الصحة، وجّه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية؛ لمواجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي.

وشهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، بالإضافة إلى تعزيز المجازر بقوة من خلال الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها، بالإضافة إلى تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة.

وفيما يخص قطاع النظافة فقد قرر المحافظ إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم، ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت، ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل، وذلك لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات، مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم فى العمل، بالإضافة إلى متابعة أعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالأعمال على أكمل وجه دون تأثر.

وأشار إلى أنه تم تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبح، وتخصيص حملة مركزية بسعة 20 معدة نظافة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فقد أكد محافظ الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى لمتابعة الضغوط وتوفير الكميات اللازمة من مياه الشرب للمواطنين بالإضافة إلى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أى مشاكل تنتج عن زيادة استهلاك المياه.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف ومنع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل الحازم حيالها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته