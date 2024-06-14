الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار الرئيس الأوكرانى: شروط بوتين للتفاوض تعنى الإقرار بالهزيمة

ميخائيل بودولياك
ميخائيل بودولياك

أكد ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، أن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض تعني الإقرار بالهزيمة والتخلي عن سيادة أوكرانيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، حدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الحكومة، الأربعاء، عددًا من الشروط من أجل العودة لاتفاق الحبوب ومواصلة إمداد الأسواق العالمية بها، لتحل محل الحبوب الأوكرانية بما في ذلك على أساس مجاني.

قال "بوتين" خلال اجتماع مع الحكومة، إن أوكرانيا أنتجت نحو 55 مليون طن من الحبوب خلال العام الزراعي الماضي وبلغت الصادرات 47 مليون طن: "أريد أن أؤكد لكم أن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري ومجاني، علاوة على ذلك، نتوقع مرة أخرى حصادًا قياسيًا" وفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

القاهرة الإخبارية بوتين الإقرار بالهزيمة التفاوض أوكرانيا

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