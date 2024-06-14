الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين من الدورات التدريبية المجانية ببنى سويف

جانب من تسليم شهادات
جانب من تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين

قالت وزارة العمل، فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة بنى سويف نظمت فعاليات تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى المجانى على برنامج الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، والتفصيل والخياطة، والمشغولات اليدوية، والتطريز، لشباب من الجنسين أبناء المحافظة، بعد الانتهاء من الدورات التدريبية على تلك المهن، بمركز التدريب المهني ببنى سويف التابع للمديرية، وذلك فى إطار التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفى ضوء جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين، من خلال توفير مزيد من برامج التدريب المجانية وفق أحدث أساليب التدريب العالمية على المهن التي تحتاجها سوق العمل لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي والتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير برامج التدريب.

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مديرية العمل بمحافظة بنى سويف
 

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم لتحقيق هذا الهدف، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المتاحة التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، حيث يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى على المهن التى تدربوا عليها، وأن التدريب يجرى وفقًا لنظام الساعات المعتمدة وأحدث أساليب التدريب العالمية، وحضر فعاليات التسليم أحمد معوض وكيل المديرية، وعامر هاشم مدير إدارة بحوث العمالة.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة بني سويف التدريب المهني الدورات التدريبية برنامج الأغذية العالمي

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