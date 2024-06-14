4 أفلام جديدة فى دور العرض خلال عيد الأضحى

تستعد دور السينما لاستقبال الجماهير خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الأفلام الجديدة ونجوم الصف الأول.. وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أبرز الأفلام الموجودة في دور العرض السينمائي خلال فترة إجازات العيد.

اللعب مع العيال

بدأ منذ يومين طرح فيلم "اللعب مع العيال" في دور العرض السينمائي، الذي يدور في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ "علام"، والذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

الفيلم بطولة محمد إمام وأسماء جمال وباسم سمرة ومصطفى غريب وبيومي فؤاد وسيلمان عيد ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

ولاد رزق 3 القاضية

يبدأ اليوم الجمعة 14 يونيو طرح فيلم ولاد رزق 3 بدور العرض السينمائي، وهو الجزء الثالث لفيلم ولاد رزق الذي حقق جماهرية كبيرة ونجاحًا قويًا في أول مواسم عرضه، وفي هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، في يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

الفيلم بطولة مشتركة لعمرو يوسف وآسر ياسين وأحمد عز وكريم قاسم وعلي صبحي، ومحمد ممدوح ونسرين أمين وغيرهم من النجوم، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

عصابة الماكس

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

ويشارك في الفيلم أحمد فهمي وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح ولبلبة وأحمد فهيم، كما يحل الفنان أحمد السقا ضيف شرف على طاقم العمل، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، ومن إنتاج حسام سليمان.

أهل الكهف

بدأ عرض فيلم أهل الكهف 12 يونيو، يتناول الفيلم في إطار خيالي، لقصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

ويشارك في الفيلم كل من خالد النبوي غادة عادل محمد ممدوح محمد فراج وريم مصطفى وهاجر أحمد وبسنت شوقي.