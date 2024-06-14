الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 أفلام جديدة فى دور العرض خلال عيد الأضحى

أفلام عيد الأضحى
أفلام عيد الأضحى

تستعد دور السينما لاستقبال الجماهير خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الأفلام الجديدة ونجوم الصف الأول.. وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أبرز الأفلام الموجودة في دور العرض السينمائي خلال فترة إجازات العيد.

اللعب مع العيال

بدأ منذ يومين طرح فيلم "اللعب مع العيال" في دور العرض السينمائي، الذي يدور في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ "علام"، والذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

الفيلم بطولة محمد إمام وأسماء جمال وباسم سمرة ومصطفى غريب وبيومي فؤاد وسيلمان عيد ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

ولاد رزق 3 القاضية

يبدأ اليوم الجمعة 14 يونيو طرح فيلم ولاد رزق 3 بدور العرض السينمائي، وهو الجزء الثالث لفيلم ولاد رزق الذي حقق جماهرية كبيرة ونجاحًا قويًا في أول مواسم عرضه، وفي هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، في يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

الفيلم بطولة مشتركة لعمرو يوسف وآسر ياسين وأحمد عز وكريم قاسم وعلي صبحي، ومحمد ممدوح ونسرين أمين وغيرهم من النجوم، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

عصابة الماكس

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

ويشارك في الفيلم أحمد فهمي وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح ولبلبة وأحمد فهيم، كما يحل الفنان أحمد السقا ضيف شرف على طاقم العمل، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، ومن إنتاج حسام سليمان.

أهل الكهف 

بدأ عرض فيلم أهل الكهف 12 يونيو، يتناول الفيلم في إطار خيالي، لقصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

ويشارك في الفيلم كل من خالد النبوي غادة عادل محمد ممدوح محمد فراج وريم مصطفى وهاجر أحمد وبسنت شوقي.

عيد الأضحى أفلام سينما

مواد متعلقة

نشرة "dmc": وزارة الرى ترفع درجة الاستعداد بالمحافظات خلال إجازة العيد

فريق عمل فيلم "عصابة الماكس" فى العرض الخاص: يناسب العائلة

الكنيسة الإنجيلية بالمقطم تكرم فريق فيلم "رفعت عيني إلى السماء" غدًا

منها "سينما الألغاز".. أبرز موضوعات العدد الجديد من مجلة "أبيض وأسود"

الأكثر قراءة

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

مصرع عنصر إجرامى بعد ما أطلق النار على الأجهزة الأمنية بالدقهلية

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

الذهب يحقق أول مكسب أسبوعي بعد "الراجع الكبير"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان