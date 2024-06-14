الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كبير معلمى اللغة العربية يعطى نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان

مهتدي سلطان
مهتدي سلطان

قدم مهتدي سلطان، كبير معلمي اللغة العربية، روشتة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤ قبل انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع ونبدأها بمادة اللغة العربية بعد إجازة عيد الأضحي.

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توتر أول مادة 

قال مهتدي سلطان في تصريح خاص لموقع الدستور: مادة اللغة العربية ذات أثر نفسي كبير لأنها أول مادة يمتحنها الطالب مضافة إلى المجموع ودرجات اللغة العربية تمثل تقريبًا٢٠٪ من درجات الثانوية العامة ولذلك يكون الطالب في حالة توتر بسبب امتحانه أول مادة من أساس المجموع 
 

 

كسر توتر أول مادة داخل المجموع 

وأضاف: “لكي نكسر هذا التوتر عند بدء الامتحان ننصح بالبدء بموضوع التعبير الإنشائي حتى نكسر حدة التوتر ثم نتجه إلى التعبير الوظيفي وبذلك نكون قد قضينا على نسبة كبيرة من التوتر عند الطلبة والطالبات ثم نتجه بعد ذلك إلى إجابة أسئلة النحو ويجب عند اختيار الإجابة الصحيحة أن نقرأ باقي الاختيارات ونتأكد من خطأ باقي الاختيارات حتى نكون على يقين من صحة الاختيارات”.
 

حل النحو ثاني خطوة 

واستكمل: “نجعل النحو الاختيار الثاني في الإجابة بعد التعبير، لأن النحو مجموعة من القواعد التي يُقاس عليها الإجابة الصحيحة. ويجب على الطلبة والطالبات قراءة السؤال بتمعن حتى نفهم المطلوب بالضبط ولا نتسرع في الإجابة قبل قراءة السؤال. ويجب على الطلبة والطالبات حفظ القواعد النحوية، حتى يستطيعوا تحديد الإجابة الصحيحة، مع الاهتمام بالدروس التي تكون محور السؤال، مثل درس الممنوع من الصرف”.

 

حل الأدب الشعري  
وقال مهتدي سلطان: ثم نتجه بعد ذلك إلى الأدب الشعري والنثري وبالنسبة للأدب الشعري نعرف سمات كل مدرسة مثلًا مدرسة المهاجر والواقعية تهتم باستخدام الرمز والمدرسة الواقعية تهتم بالشعر الواقعي مع استخدام شعر التفعيلة أو السطر الشعري  والمدرسة الكلاسيكية تهتم بشعر المناسبات مع الاهتمام بالمحافظة على الوزن والقافية  والمدرسة الرومانسية الوحيدة التي تلتزم بالوزن والقافية هي مدرسة الاتجاه الوجداني للشاعر خليل مطران وباقي المدارس الرومانسية تدعو إلى التخلص والتنوع في الوزن والقافية وكذلك الأدب النثري يجب الاهتمام بمعرفة سمات الرواية والقصة القصيرة والمقال والمسرحية  والقصة القصيرة ليست اختصارًا للرواية وهذا خطأ كبير، الرواية بها تعدد شخصيات مع تعدد الزمان والمكان وبها اسهاب ولكن القصة القصيرة  عمل فني يعتمد على التركيز على موقف في حياة الشخصية واستخدام التحليل النفسي مع الصدق الواقعي ووحدة الزمان والمكان 
 

حل القراءة المتحررة 

 

يضيف مهتدي سلطان: بعد الانتهاء من التعبير والنحو والأدب يتجه إلى القراءة المتحررة وكذلك النصوص المتحررة 
وبالنسبة للقراءة المتحررة يجب قراءة القطعة جيدا وبتأني وعدم قراءتها بتسرع أو الاهتمام بالجزء الذي يوجد عليه السؤال لأن القطعة يتعامل معها الطالب معاملة كلية وليست جزئية لأن الإجابة تكون على شمول القطعة وليست على أجزاء منها 
وكذلك بالنسبة لأبيات الشعر في النصوص المتحررة الشعرية يجب محاولة فهمها وإعادة قراءتها أكثر من مرة حتى يستطيع أن يجاوبها طبقًا لما ورد في الأبيات الشعرية 
مع الاهتمام باسم الشاعر حتى يتذكر أن الشاعر ينتمي إلى أي مدرسة شعرية من المدارس الست، لأن ذلك يساعده في الإجابة على كل الأسئلة بطريقة صحيحة 
والأفضل للطلبة والطالبات استبعاد الإجابات الخاطئة أولًا حتى يسهل عليه الوصول بسهولة إلى الإجابة الصحيحة 
 

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