خطة طوارئ وغرفة عمليات.. استعدادات "صحة دمياط" لعيد الأضحى

أعلن وكيل وزارة الصحة في دمياط عن رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى في جميع المنشآت الطبية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إلى رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى استعدادًا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك. وأوضح أنه تم إعداد خطة عمل تحت إشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل المديرية، تشمل رفع درجة الاستعداد في منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة دمياط والمستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ، مؤكدًا توافر الأدوية الطارئة وجميع المستلزمات الطبية.

وأمر وكيل الوزارة بتكثيف المرور على المنشآت الصحية من قبل الفرق الإشرافية التابعة لإدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية والأمراض المتوطنة والمتابعة والحوكمة، ومتابعة انتظام سير العمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى متابعة تواجد الأطقم الطبية ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات. كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة على مدار الساعة لمتابعة كل المستجدات والطوارئ بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات وقائية تعمل على مدار 24 ساعة.

وأكد على تكثيف انتشار فرق مراقبة الأغذية وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المجازر والمطاعم والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية، وخاصة محال بيع اللحوم، وأخذ عينات من تلك المنافذ باستمرار والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، لمتابعة سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وجه وكيل الوزارة بمرور فرق صحة البيئة على محطات المياه والمذابح والسلخانات وأماكن التجمعات والمنتزهات العامة والنوادي وقاعات الافراح وحمامات السباحة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية.